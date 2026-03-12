Sýn hf.: Sýn og Síminn undirrita skilmálaskjal um kaup Símans á vef- og útvarpsmiðlum Sýnar

Stjórn Sýnar hf. hefur tekið ákvörðun um að ganga til einkaviðræðna við Símann hf. á grundvelli skilmálaskjals um kaup á öllum vef- og útvarpsmiðlum félagsins. Rekstrareiningin sem um ræðir inniheldur vefmiðlana Vísi, Já.is, Innherja og Bland.is ásamt útvarpsmiðlum Bylgjunnar, Léttbylgjunnar, Gullbylgjunnar, FM957, X977 og hlaðvarpsveitunni Tal.
Heildarvirði (e. enterprise value) í viðskiptunum nemur samkvæmt skilmálaskjali 5.250 m.kr.
Samkvæmt skilmálaskjalinu skuldbinda aðilar sig til þess að vinna að því að undirrita kaupsamning á grundvelli þeirra skilmála sem þar koma fram. Viðskiptin eru háð niðurstöðum áreiðanleikakönnunar, samkomulagi um endanlegan kaupsamning, samþykki stjórna beggja aðila og samþykki viðeigandi eftirlitsaðila.
Eins og áður hefur komið fram hefur stjórn Sýnar hf. haft framtíðarfyrirkomulag á rekstri fjölmiðlahluta félagsins til skoðunar. Sala umræddra miðla er liður í stefnumótandi endurskipulagningu rekstrar Sýnar sem miðar að því að einfalda starfsemi félagsins og styrkja rekstrargrundvöll þess til framtíðar. Með því að skerpa áherslur í rekstrinum er markmiðið að tryggja áframhaldandi framúrskarandi þjónustu við einstaklinga og fyrirtæki og arðbæran rekstur til lengri tíma.
Vef- og útvarpsmiðlar Sýnar hafa um árabil verið öflugir og áhrifamiklir á íslenskum markaði með sterka stöðu í miðlun frétta, afþreyingu og þjónustu við einstaklinga og fyrirtæki. Tekjur miðlanna á árinu 2025 voru um 3 ma.kr.
Sýn mun upplýsa markaðinn um framvindu málsins eftir því sem tilefni er til, í samræmi við upplýsingaskyldu félagsins.