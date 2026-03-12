Inbjudan till webbsänd presentation och telefonkonferens i samband med SkiStar AB:s halvårsrapport för 2025/26

SkiStar AB offentliggör sin halvårsrapport för perioden 1 september 2025 – 28 februari 2026 onsdagen den 18 mars 2026 klockan 07.00 CET. I samband med rapporten håller SkiStar en webbsänd presentation och telefonkonferens. Verkställande direktör Stefan Sjöstrand och ekonomi- och finansdirektör Sara Jinnerot Uggelberg presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor via telefon eller chatt i webbsändningen.

Presentationen hålls på engelska.

Tid för telefonkonferens och webbpresentation

Onsdag den 18 mars 2026 klockan 10.00 CET.

Webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/993d5c2a

Webbsändning & deltagande genom telefonkonferens för att ställa frågor: https://register-conf.media-server.com/register/BI227b0a4954934045b185f1180985cbae

För registrering och inringningsuppgifter till telefonkonferensen, följ länken ovan. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Presentationen och en inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på samma webbplats efter sändningen.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.

Sara J Uggelberg, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

