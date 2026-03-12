FEBRUAR: SOLIDE FRAGTMÆNGDER

|INVESTOR NEWS nr. 09 - 12. marts 2026
Færge – fragt: De samlede mængder på 3,5 mio. lanemeter i februar 2026 var 3,0% højere end i 2025 og 1,6% højere justeret for ruteændringer.
Nordsømængderne var højere end i 2025, hovedsageligt drevet af højere mængder mellem kontinentet og Storbritannien. Middelhavsmængderne var højere end i 2025, idet de fleste ruter transporterede højere mængder på trods af kapacitetsreduk-tioner på primært én rute.
Mængderne i forretningsenheden Channel var højere end i 2025, drevet af de nye Jersey-ruter, mens mængderne på Doverstrædet var lige under 2025. Østersø-mængderne var højere end i 2025 og Gibraltarstrædets mængder var ligeledes højere end i 2025 på trods af færre sejladser som følge af vanskelige vejrforhold.
I de sidste 12 måneder steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 0,6% til 41,6 mio. fra 41,4 mio. i 2025-24. Der var en nedgang på 1,3% justeret for ruteændringer.
Færge – passager: Antallet af passagerer i februar 2026 justeret for ruteændringer faldt 23,3% til 181 tusinde i forhold til 2025. Den justerede nedgang skyldtes primært vanskelige vejrforhold i både Nord- og Sydeuropa samt færre afgange på nogle ruter.
I de sidste tolv måneder var der en nedgang i det samlede antal passagerer på 22,4% til 5,1 mio. sammenlignet med 6,6 mio. for 2025-24. Nedgangen var 5,8% justeret for ruteændringer.
|DFDS færgemængder
|Februar
|Sidste 12 måneder
|Fragt
|2024
|2025
|2026
|Ændr.
|2024
|2025
|2025
|Ændr.
|Lanemeter, '000
|3.546
|3.424
|3.525
|3,0%
|39.124
|41.380
|41.615
|0,6%
|Passager
|2024
|2025
|2026
|Ændr.
|2024
|2025
|2025
|Ændr.
|Passagerer, '000
|331
|286
|177
|-38,1%
|4.752
|6.566
|5.096
|-22,4%
DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk, der muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Mængder for marts 2026 forventes offentliggjort 14. april 2026 omkring kl. 10.00.
Kontakt
Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01
Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40
Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59
Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47
Om DFDS
Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.500 heltidsansatte.
Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.
Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.
DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.
