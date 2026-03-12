FEBRUAR: SOLIDE FRAGTMÆNGDER

 DFDS A/S

Færge – fragt: De samlede mængder på 3,5 mio. lanemeter i februar 2026 var 3,0% højere end i 2025 og 1,6% højere justeret for ruteændringer.

Nordsømængderne var højere end i 2025, hovedsageligt drevet af højere mængder mellem kontinentet og Storbritannien. Middelhavsmængderne var højere end i 2025, idet de fleste ruter transporterede højere mængder på trods af kapacitetsreduk-tioner på primært én rute.

Mængderne i forretningsenheden Channel var højere end i 2025, drevet af de nye Jersey-ruter, mens mængderne på Doverstrædet var lige under 2025. Østersø-mængderne var højere end i 2025 og Gibraltarstrædets mængder var ligeledes højere end i 2025 på trods af færre sejladser som følge af vanskelige vejrforhold.

I de sidste 12 måneder steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 0,6% til 41,6 mio. fra 41,4 mio. i 2025-24. Der var en nedgang på 1,3% justeret for ruteændringer.

Færge – passager: Antallet af passagerer i februar 2026 justeret for ruteændringer faldt 23,3% til 181 tusinde i forhold til 2025. Den justerede nedgang skyldtes primært vanskelige vejrforhold i både Nord- og Sydeuropa samt færre afgange på nogle ruter.

I de sidste tolv måneder var der en nedgang i det samlede antal passagerer på 22,4% til 5,1 mio. sammenlignet med 6,6 mio. for 2025-24. Nedgangen var 5,8% justeret for ruteændringer.

DFDS færgemængder        
 Februar Sidste 12 måneder
Fragt202420252026Ændr. 202420252025Ændr.
Lanemeter, '0003.5463.4243.5253,0% 39.12441.38041.6150,6%
          
Passager202420252026Ændr. 202420252025Ændr.
Passagerer, '000331286177-38,1% 4.7526.5665.096-22,4%


DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk, der muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Mængder for marts 2026 forventes offentliggjort 14. april 2026 omkring kl. 10.00.

