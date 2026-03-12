FEBRUAR: SOLIDE FRAGTMÆNGDER

INVESTOR NEWS nr. 09 - 12. marts 2026

Færge – fragt: De samlede mængder på 3,5 mio. lanemeter i februar 2026 var 3,0% højere end i 2025 og 1,6% højere justeret for ruteændringer.

Nordsømængderne var højere end i 2025, hovedsageligt drevet af højere mængder mellem kontinentet og Storbritannien. Middelhavsmængderne var højere end i 2025, idet de fleste ruter transporterede højere mængder på trods af kapacitetsreduk-tioner på primært én rute.

Mængderne i forretningsenheden Channel var højere end i 2025, drevet af de nye Jersey-ruter, mens mængderne på Doverstrædet var lige under 2025. Østersø-mængderne var højere end i 2025 og Gibraltarstrædets mængder var ligeledes højere end i 2025 på trods af færre sejladser som følge af vanskelige vejrforhold.

I de sidste 12 måneder steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 0,6% til 41,6 mio. fra 41,4 mio. i 2025-24. Der var en nedgang på 1,3% justeret for ruteændringer.

Færge – passager: Antallet af passagerer i februar 2026 justeret for ruteændringer faldt 23,3% til 181 tusinde i forhold til 2025. Den justerede nedgang skyldtes primært vanskelige vejrforhold i både Nord- og Sydeuropa samt færre afgange på nogle ruter.

I de sidste tolv måneder var der en nedgang i det samlede antal passagerer på 22,4% til 5,1 mio. sammenlignet med 6,6 mio. for 2025-24. Nedgangen var 5,8% justeret for ruteændringer.

DFDS færgemængder Februar Sidste 12 måneder Fragt 2024 2025 2026 Ændr. 2024 2025 2025 Ændr. Lanemeter, '000 3.546 3.424 3.525 3,0% 39.124 41.380 41.615 0,6% Passager 2024 2025 2026 Ændr. 2024 2025 2025 Ændr. Passagerer, '000 331 286 177 -38,1% 4.752 6.566 5.096 -22,4%





DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk, der muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Mængder for marts 2026 forventes offentliggjort 14. april 2026 omkring kl. 10.00.

Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47





