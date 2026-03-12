Síminn hf. - Síminn og Sýn undirrita skilmálaskjal um kaup Símans á vef- og útvarpsmiðlum Sýnar

Síminn hf. (Síminn) og Sýn hf. (Sýn) hafa komist að samkomulagi um helstu skilmála vegna mögulegra kaupa Símans á vef- og útvarpsmiðlum Sýnar. Rekstrareiningin sem um ræðir inniheldur vefmiðlana Vísi, Já.is, Innherja og Bland.is ásamt útvarpsmiðlum Bylgjunnar, Léttbylgjunnar, Gullbylgjunnar, FM957, X977 og hlaðvarpsveitunni Tal.
Í skilmálaskjalinu er fjallað um helstu forsendur viðskiptanna og gert er ráð fyrir að heildarvirði (e. enterprise value) einingarinnar sé 5.250 milljónir króna og tekjur nemi um 3.000 milljónum króna á ársgrundvelli. Samkvæmt skilmálaskjalinu skuldbinda aðilar sig til þess að vinna að því að undirrita kaupsamning á grundvelli þeirra skilmála sem fram koma í skilmálaskjalinu. Viðskiptin eru háð niðurstöðum áreiðanleikakönnunar, samkomulagi um endanlegan kaupsamning, samþykki stjórna beggja aðila og samþykki viðeigandi eftirlitsaðila.
Síminn mun upplýsa markaðinn um framvindu málsins eftir því sem tilefni er til, í samræmi við upplýsingaskyldu félagsins.
María Björk Einarsdóttir, forstjóri Símans:
„Vef- og útvarpsmiðlar Sýnar hafa fest sig í sessi sem ómissandi veita frétta og afþreyingar hjá meirihluta landsmanna. Öflugur mannauður og sterk vörumerki miðlanna falla vel að okkar starfsemi, og við trúum því að sameinað miðlafyrirtæki undir móðurfélaginu Ásum, verði í góðri stöðu til að veita framúrskarandi fjölmiðlaþjónustu í síbreytilegu umhverfi. Með einstaklega vel heppnaðri yfirtöku á Billboard, markvissri uppbyggingu Sjónvarp Símans Premium, og hraðri framþróun auglýsingatækni innan Símans, höfum við mótað traustan grunn til að byggja upp eininguna með góðum árangri.“
Nánari upplýsingar veitir María Björk Einarsdóttir, forstjóri Símans hf. (maria@siminn.is)
Þessi tilkynning er birt af Símanum hf. og inniheldur upplýsingar sem töldust innherjaupplýsingar í skilningi 7. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og Ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik (MAR), sbr. lög nr. 60/2021, um aðgerðir gegn markaðssvikum, varðandi möguleg kaup á vef- og útvarpsmiðum Sýnar hf. sem lýst er að ofan. Tilkynning þessi er gerð af Maríu Björk Einarsdóttur, forstjóra Símans hf., í samræmi við upplýsingaskyldu félagsins samkvæmt MAR og 2. gr. framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EU) 2016/1055.