L’approche prédictive : un axe clé pour les compagnies d’assurances

Réduire la sinistralité est plus que jamais un critère central pour les professionnels de l’assurance. Dans ce contexte, force est de constater que ce sujet s’étend aujourd’hui à de nombreux cas d’usage et notamment aux plus critiques à l’image des incendies d’origine électriques qui représentent un risque majeur.

Anticiper les risques plutôt que de se limiter à des approches à posteriori

Historiquement, le risque d’incendie était exclusivement pris en compte dans une logique réactive. Si cette approche présente de nombreux avantages, elle est pourtant insuffisante et fait planer un risque majeur sur l’entreprise. En effet, elle n’est en aucun cas un moyen 100 % efficace pour contenir l’incendie ou l’explosion déclenchée par un arc électrique par exemple. Ainsi, la thermographie annuelle Q19 reste une photographie ponctuelle, incapable de capter des phénomènes intermittents. Les systèmes de protection et d’extinction interviennent tard dans la cinétique incendie et cherchent surtout à limiter un départ de feu, sans agir sur les mécanismes initiaux de dégradation. C’est précisément ici que l’approche prédictive prend tout son sens. Il s’agit de prendre de l’avance, d’analyser des signaux faibles et de permettre de réagir avant le déclenchement d’un événement. Conjuguer approche prédictive et réactivité est donc une ligne de défense efficace.

Une approche industrielle pragmatique

Les solutions de prévention prédictive détectent les changements d’environnement dans les armoires électriques, garantissant une intervention rapide avant tout incident. Cela permet d’éviter les pannes ou départs de feu et de sécuriser les installations électriques grâce à des technologies avancées. La collecte et l’analyse en temps réel de l’atmosphère des tableaux électriques permettent de détecter les variations anormales des gaz et microparticules. Ces données sont traitées par des algorithmes qui remontent des alertes de criticité en fonction de l’environnement observé.

Démocratiser l’approche préventive, un enjeu clé porté par les compagnies d’assurance

Une chose est sûre, les assureurs sont aujourd’hui les grands sponsors des dispositifs leur permettant de ne pas avoir à gérer de sinistres majeurs. C’est dans ce contexte que les solutions prédictives se positionnent désormais comme incontournables. Cela se traduit par des collaborations multiples entre compagnies d’assurances, courtiers et concepteurs de solutions de détection préventive du risque d’incendie. Cette tendance est aujourd’hui en nette croissance et devrait se pérenniser à long terme pour devenir un véritable standard.

Créer un écosystème de confiance garant de la pertinence des installations déployées

L’objectif est ici de certifier la bonne réception des installations sur le plan technique, pour valider la performance des dispositifs en situation, mais aussi d’un point de vue organisationnel car l’humain est souvent le maillon faible dans la chaîne du risque. Une fois les vérifications effectuées, une attestation de conformité technique et organisationnelle est ensuite délivrée et représente une marque de confiance pour les assureurs.

Au regard de tous ces éléments, il est donc fondamental que les entreprises prennent la mesure des apports de l’approche prédictive et qu’elles s’inscrivent dans cette démarche structurante pour assurer une préservation de leur activité.

Par Christophe POTTIER chez HDSN