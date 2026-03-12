OP Yrityspankki Oyj

OP Yrityspankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2025 julkaistu

OP Yrityspankki Oyj on julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2025. Tilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona.

Raportit ovat tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi ne ovat saatavilla osoitteessa op.fi – Tietoa OP Pohjolasta – Medialle – Raportit – OP Yrityspankin raportit.

Raportit ovat osa OP Pohjolan vuosiraportointikokonaisuutta, joka on julkaistu osoitteessa vuosi.op.fi/2025.

OP Yrityspankki Oyj on osa OP Pohjolaa, Suomen suurinta asiakasomisteista finanssiryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP Pohjolan keskuspankkina.