OP Företagsbanken Abp

Börsmeddelande

12.3.2026 kl. 11.15

OP Företagsbanken Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut samt bolagsstyrningsrapport för 2025 har publicerats

OP Företagsbanken Abp har publicerat bokslutet och verksamhetsberättelsen samt bolagsstyrningsrapporten för 2025. Bokslutet och verksamhetsberättelsen har också publicerats som en XHTML-fil i enlighet med kraven i rapporteringsformatet European Single Electronic Format (ESEF).

Rapporterna finns som bilagor till det här meddelandet och dessutom kan de fås på adressen op.fi – Om OP Pohjola – Medier – Rapporter från OP Företagsbanken.

Rapporterna är en del av OP Pohjolas årliga rapporteringshelhet som publicerats på adressen vuosi.op.fi/sv/2025.

OP Företagsbanken Abp är en del av Finlands största finansiella aktör OP Pohjola. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OP:s upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt övriga medlemskreditinstitut inom OP har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP Pohjola.