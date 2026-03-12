OP-Asuntoluottopankki Oyj

Pörssitiedote

12.3.2026 klo 11.15

OP-Asuntoluottopankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2025 julkaistu

OP-Asuntoluottopankki Oyj on julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2025. Tilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona.

Raportit ovat tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi ne ovat saatavilla osoitteessa op.fi – Tietoa OP Pohjola – Medialle – Raportit – OP-Asuntoluottopankin raportit.

Raportit ovat osa OP Pohjolan vuosiraportointikokonaisuutta, joka on julkaistu osoitteessa vuosi.op.fi/2025.

OP-Asuntoluottopankki Oyj

Hallitus



Lisätiedot: toimitusjohtaja Sanna Eriksson, puh +358 10 252 2517



JAKELU

Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)

LSE London Stock Exchange

Kansallinen tiedotevarasto (Offically Appointed Mechanism, OAM)

Keskeiset tiedotusvälineet

op.fi