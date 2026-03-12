OP-Asuntoluottopankki Oyj
Pörssitiedote
12.3.2026 klo 11.15
OP-Asuntoluottopankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2025 julkaistu
OP-Asuntoluottopankki Oyj on julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2025. Tilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona.
Raportit ovat tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi ne ovat saatavilla osoitteessa op.fi – Tietoa OP Pohjola – Medialle – Raportit – OP-Asuntoluottopankin raportit.
Raportit ovat osa OP Pohjolan vuosiraportointikokonaisuutta, joka on julkaistu osoitteessa vuosi.op.fi/2025.
OP-Asuntoluottopankki Oyj
Hallitus
Lisätiedot: toimitusjohtaja Sanna Eriksson, puh +358 10 252 2517
