復活節親子假期首選! 入住香港旺角帝盛酒店 享非凡親子住宿及貼心設施





香港, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 復活節將至，屢獲殊榮的四星級香港旺角帝盛酒店誠邀家庭以高達65折優惠預訂「家庭之旅‧非凡體驗」，入住寬敞的家庭四人客房，房內設有多項親子貼心設備，並為一家人提供每日早餐。酒店地理位置優越，距離奧運地鐵站僅7分鐘步程，乘坐港鐵只需五個站即可抵達香港迪士尼樂園，並提供每日免費穿梭巴士往返旺角及尖沙咀，方便家庭探索城中最受歡迎的親子景點。

便利位置 暢享復活節假期

入住香港旺角帝盛酒店，家庭可輕鬆前往香港各大熱門景點。由奧運站乘港鐵五個站即可抵達迪士尼樂園，是展開奇妙復活節之旅的理想住宿地。酒店周邊有深受本地人喜愛的平價街頭美食，以及米芝蓮推介的點心餐廳，均可步行或透過酒店免費穿梭巴士輕鬆抵達旺角。穿梭巴士亦直達尖沙咀，家庭可前往K11 MUSEA的樂高探索中心、乘坐天星小輪暢遊維港、漫步星光大道，或到訪享譽國際的M+博物館，欣賞親子藝術展覽。

寬敞舒適的家庭客房與貼心設施

酒店特別為家庭設計寬敞的家庭四人客房及尊尚套房，可容納三至四位客人。為確保入住無憂，酒店提供免費嬰兒用品租借，包括嬰兒床、餐具及沐浴設施。小朋友更可享受專屬的小童拖鞋、品牌沐浴用品，以及驚喜禮遇，包括零食盒及填色套裝。





即日起預訂家庭四人客房或尊尚套房，即可享高達65折優惠，全年適用，專為攜同小朋友的家庭旅客而設。立即預訂，於香港旺角帝盛酒店展開難忘的復活節假期！

關於香港旺角帝盛酒店

連續13年榮獲TripAdvisor「旅行者之選」殊榮的香港旺角帝盛酒店坐落於旺角與大角咀之間，是屢獲殊榮的九龍區酒店。酒店距離港鐵奧運站僅7分鐘步程，地理位置優越，方便探索香港各大精彩景點。賓客亦可享用每日免費穿梭巴士服務，往返旺角、西九文化區及尖沙咀。網址：www.mongkok.dorsetthotels.com/zh-hant

