Promoción de Primavera Dangbei: Ahorra Hasta un 21% en los Proyectores de Cine en Casa Más Populares

MADRID, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, empresa líder en tecnología de proyección inteligente, da la bienvenida a la nueva temporada con su Promoción de Primavera, ofreciendo una selección de ofertas por tiempo limitado en Amazon.es. Del 12 al 16 de marzo de 2026, los compradores pueden disfrutar de descuentos de hasta un 21% en una selección de proyectores de cine en casa 4K y proyectores portátiles.

Con la llegada de la primavera y los días más largos, Dangbei invita a los usuarios a renovar su experiencia de entretenimiento en el hogar. Ya sea para disfrutar de los últimos estrenos en impresionante calidad 4K, organizar una maratón de películas el fin de semana, ver deportes en directo o montar una sesión de cine al aire libre en el jardín o la terraza, los proyectores Dangbei ofrecen una experiencia de pantalla grande, brillante e inmersiva, sin el coste ni el volumen de un televisor de gran tamaño.

Dangbei DBOX02 Pro – Proyector Láser 4K con Soporte Gimbal

Basándose en la plataforma DBOX02, el DBOX02 Pro incorpora un soporte gimbal flexible y un mapeo de tonos mejorado que permite a los usuarios alinear fácilmente una imagen 4K de gran tamaño en cualquier disposición de sala. Con 2000 lúmenes ISO de brillo láser y un rico contraste, transforma cualquier salón en una sala de cine premium, ideal para vivir la emoción de los deportes en directo o sumergirse en los grandes estrenos cinematográficos con una claridad y un detalle vibrantes.

Ahora 999 € (16,7% de descuento; antes 1.199 €)

Página del producto: https://www.amazon.es/dp/B0F7RKFBFY

Dangbei DBOX02 – Proyector Láser 4K ALPD con Google TV y Netflix

El DBOX02 es un proyector láser 4K ALPD diseñado para quienes buscan una imagen nítida y brillante en salones reales. Con resolución 4K, fuente de luz láser ALPD y hasta 2450 lúmenes ISO, ofrece una imagen cristalina de hasta 200 pulgadas, perfecta incluso para la visualización diurna sin necesidad de oscurecer completamente la habitación. Integra Google TV y Netflix con licencia oficial, permitiendo a los usuarios saltar directamente de sus deportes favoritos a las últimas películas y series de estreno sin necesidad de dispositivos de streaming adicionales.

Ahora 1.199 € (20% de descuento; antes 1.499 €)

Página del producto: https://www.amazon.es/dp/B0D1GDVKTG

Dangbei MP1 Max – Proyector Híbrido 4K Tri-Láser + LED

El MP1 Max está diseñado para los entusiastas del cine en casa que buscan alto brillo y color preciso. Su motor de luz híbrido Tri-Láser + LED ofrece 3100 lúmenes ISO y una amplia cobertura cromática (aproximadamente 110% BT.2020 con ΔE<1), de modo que las películas HDR, conciertos y eventos deportivos se ven vívidos y realistas en pantalla grande, incluso durante el día.

Ahora 1.499 € (21,1% de descuento; antes 1.899 €)

Página del producto: https://www.amazon.es/dp/B0F439B1ZL

Dangbei Freedo – Proyector Portátil 1080p con Batería Integrada

Freedo es el proyector portátil definitivo de Dangbei, diseñado para quienes desean entretenimiento en pantalla grande sin depender de una toma de corriente. Con resolución 1080p, 450 lúmenes ISO y una batería integrada que ofrece aproximadamente 2,5 horas de reproducción —la duración perfecta para ver un partido completo o una película de estreno—, es el compañero ideal para cualquier lugar. Ya sea proyectando una velada informal en el balcón, o usando su soporte gimbal de 165° para proyectar en el techo del dormitorio o la lona de una tienda de campaña, Freedo garantiza que nunca te pierdas un momento de la acción.

Ahora 399 € (20% de descuento; antes 499 €)

Página del producto: https://www.amazon.es/dp/B0DQXNWT2B

Dangbei Atom – Proyector Láser Ultra-Slim con Google TV

El Atom está diseñado para el estilo de vida moderno y la visualización de alta velocidad. Su chasis ultrafino se integra fácilmente en cualquier estantería o soporte, mientras que la resolución 1080p, 1200 lúmenes ISO y compatibilidad HDR10 permiten proyectar una imagen expansiva de hasta 180 pulgadas. Con Google TV y Netflix con licencia oficial integrados, el Atom convierte cualquier pared blanca en un cine, perfecto para disfrutar de deportes trepidantes o una noche de películas épicas.

Ahora 629 € (14,9% de descuento; antes 739 €)

Página del producto: https://www.amazon.es/dp/B0CL4H9C26

Dangbei N2 mini – Proyector Compacto 1080p para Dormitorios y Espacios Pequeños

El N2 Mini es un proyector compacto 1080p con Netflix integrado, diseñado para llevar la experiencia cinematográfica a dormitorios, residencias de estudiantes y espacios reducidos. Ofrece resolución nativa 1080p y un tamaño de proyección de 40 a 120 pulgadas, con un soporte gimbal integrado que se inclina hasta 190° para una flexibilidad de colocación total. Ya sea para disfrutar de un programa matutino desde la cama o de una película nocturna, el N2 Mini se configura en segundos gracias a su enfoque automático inteligente, corrección trapezoidal automática y evasión de obstáculos. Con aplicaciones integradas como Netflix, YouTube y Prime Video, los usuarios pueden pasar fácilmente de los resúmenes deportivos en directo a sus series y películas favoritas sin perder un instante.

Ahora 179 € (18,3% de descuento; antes 219 €)

Página del producto: https://www.amazon.es/dp/B0DXVKH3PN

La Promoción de Primavera de Dangbei está disponible exclusivamente a través de la Tienda Dangbei en Amazon España entre el 12 y el 16 de marzo de 2026.

Sobre Dangbei

Dangbei es un proveedor premium de soluciones de entretenimiento inteligente, especializado en proyectores domésticos y portátiles. Con más de 200 millones de usuarios en todo el mundo, Dangbei combina hardware de proyección avanzado con software intuitivo para ofrecer experiencias de visualización inmersivas en salones y espacios cotidianos.

Para más información, visite https://us.dangbei.com/ .

