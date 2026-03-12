Le printemps s’illumine chez Dangbei : des offres exclusives pour sublimer votre home cinéma





PARIS, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion du retour des beaux jours et de l’allongement des journées, Dangbei, acteur de référence dans le domaine des technologies de projection intelligentes, lance sa grande opération de printemps.

Du 12 au 16 mars, les passionnés de home cinéma pourront profiter de remises allant jusqu’à -33 % sur une sélection de projecteurs. Home cinéma haut de gamme aux performances puissantes, projecteur laser polyvalent ou modèle compact pensé pour un usage quotidien : cette offre s’adresse à tous les profils et à toutes les exigences.

Dans le cadre de cette promotion, les produits suivants sont disponibles sur Amazon à des prix spéciaux attractifs :

Le Dangbei MP1 Max : de 1 899 € à 1 499 € — 21 % de réduction

Modèle haut de gamme de la gamme, le MP1 Max se distingue par une luminosité exceptionnelle, des couleurs intenses et un rendu sonore puissant. Conçu pour les grandes surfaces de projection, il transforme chaque séance en une véritable expérience cinématographique à domicile.



Le Dangbei DBOX02 : de 1 499 € à 1 199 € — 20 % de réduction

Le DBOX02 est un projecteur laser 4K haute performance, alliant forte luminosité et précision remarquable des couleurs. Doté d’un ajustement intelligent de l’image et de fonctionnalités connectées de dernière génération, il s’impose comme la solution idéale pour les installations home cinéma exigeantes, notamment sur les très grands formats d’image.



Le Dangbei DBOX02 Pro : de 1 499 € à 999 € — 33 % de réduction

Grâce à son traitement d’image optimisé et à sa luminosité maximale élevée, le DBOX02 Pro s’adresse aux passionnés de home cinéma en quête d’une projection 4K d’une netteté remarquable et de performances de tout premier ordre.





Le Dangbei Atom : de 739 € à 629 € — 15 % de réduction

Ce projecteur laser au format particulièrement compact séduit par son design contemporain, sa grande flexibilité d’utilisation et sa mise en route rapide. Il constitue la solution idéale pour les utilisateurs à la recherche de projections de haute qualité dans un format mobile et facile à transporter.

Le Dangbei Freedo : de 499 € à 399 € — 20 % de réduction

Le Freedo est un projecteur intelligent portable, doté d’une batterie intégrée et d’un design robuste. Idéal pour les soirées cinéma printanières, il s’utilise aussi bien dans le salon que sur le balcon ou au jardin, sans nécessiter de source d’alimentation fixe.





Le Dangbei N2 mini : de 219 € à 179 € — 18 % de réduction

Le N2 mini est un projecteur compact d’entrée de gamme, pensé pour un usage quotidien. Simple à utiliser et doté de fonctionnalités intelligentes, il s’adapte parfaitement aux petits espaces, à une chambre ou comme second projecteur polyvalent au sein du foyer.

Mise à niveau printanière pour votre home cinéma

Alliant projection haute résolution, technologie laser de pointe et fonctionnalités intelligentes intuitives, les projecteurs Dangbei offrent une expérience cinématographique immersive, permettant de profiter de films, séries ou événements en direct avec une taille d’image et une clarté exceptionnelles.

La promotion de printemps, du 12 au 16 mars, est l’occasion idéale de moderniser son home cinéma avant l’été, tout en bénéficiant d’offres particulièrement attractives.

À PROPOS DE DANGBEI

Dangbei est un fournisseur de solutions de divertissement intelligent, spécialisé dans les projecteurs et les applications grand écran. Ses produits sont utilisés par plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde, offrant des technologies audio et visuelles avancées pour le divertissement à domicile, l’éducation et la productivité.

Dangbei développe également des logiciels pour grands écrans, proposant une large bibliothèque d’applications et de contenus dans les domaines du divertissement, de la santé, de l’éducation et de la productivité.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://us.dangbei.com/

