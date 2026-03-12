AS Tallink Grupp - Juhtimiskohustusi täitvate isikute tehingud

Isik, kelle suhtes kehtib tehingutest teavitamise nõue
Nimi: Nassar, Elise
Positsioon: Juhatuse liige
Emitent: AS Tallink Grupp
LEI: 529900QRMWAKKR3L9W75
Teavituse liik: Algne teade
_____________________________________
Tehingu kuupäev: 09.03.2026
Tehingu koht: Nasdaq OMX Tallinn
Instrumendi liik: Aktsia
ISIN: EE3100004466
Tehingu liik: Omandamine
Tehingute teave:
(1): Maht: 100 000 Hind: 0,616 EUR
Tehingute koondteave:
(1): Maht: 100 000; kaalutud keskmine hind: 0,616 EUR
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: Anneli.simm@tallink.ee
Tel.: +372 56157170