Une accélération stratégique et une croissance soutenue en 2025

SASETY, expert européen des services SASE et de cybersécurité managée, clôture l’année 2025 sur une nouvelle phase d’accélération, marquée par une croissance soutenue et un positionnement renforcé autour de la protection des identités. Après une année 2024 de forte expansion, SASETY confirme en 2025 son ambition : devenir un acteur de référence en cybersécurité intégrée, combinant réseau, identité, validation continue et protection des environnements collaboratifs.

Une cybersécurité orchestrée autour de l’identité, du réseau et de l’IA

En 2025, SASETY a structuré son offre autour d’une vision claire : l’identité comme nouveau périmètre de sécurité.

L’entreprise s’appuie désormais sur quatre piliers technologiques majeurs :

· Cato Networks – pour une architecture SASE unifiée, convergeant réseau et sécurité dans le cloud ;

· Silverfort – pour la protection avancée des identités, la détection des compromissions et l’ITDR ;

· Pentera – pour la validation continue de la posture de sécurité et la priorisation des remédiations ;

· Mimecast – pour la sécurisation avancée de la messagerie, la protection contre le phishing, le BEC et les menaces ciblées.

Ces briques sont intégrées et opérées au sein d’un modèle MSP avancé, permettant aux organisations de disposer d’une visibilité consolidée, d’un scoring dynamique de leur exposition au risque et d’une capacité de réaction automatisée.

Jérôme Beaufils, Président de SASETY : « Aujourd'hui, la question n’est plus seulement de protéger le réseau ou les machines, mais de protéger l’identité, les usages et les communications. Nous avons structuré SASETY autour d’une approche orchestrée : réseau sécurisé, identité protégée, validation continue et sécurisation des canaux collaboratifs. Notre ambition est claire : permettre à nos clients de passer d’une cybersécurité défensive à une cybersécurité pilotée et mesurable. »

Une montée en puissance vers les grands environnements

En 2025, SASETY a significativement renforcé sa présence auprès des ETI et de groupes internationaux, avec des déploiements multi-pays et des environnements hybrides complexes. L’entreprise a consolidé son implantation en France, au Benelux et au Portugal, tout en accompagnant des projets globaux couvrant l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie.

La société opère désormais plus de 80 organisations, avec :

· Des architectures multi-sites critiques

· Des environnements hybrides et multi-cloud

· Des stratégies Zero Trust à l’échelle internationale

· Des dispositifs de validation continue de la posture de sécurité

Cette évolution marque une étape importante : SASETY passe d’un rôle d’intégrateur expert à celui d’opérateur stratégique de la posture de cybersécurité.

Des résultats financiers en forte progression

En 2025, SASETY enregistre :

· Une croissance de +25 % de son chiffre d’affaires

· Une augmentation significative de son revenu annuel récurrent

· Un carnet de commandes supérieur à 18 M€

Cette performance repose sur un modèle récurrent, modulaire et évolutif, aligné sur les nouveaux modes de consommation des solutions de cybersécurité.

Une mission inchangée : simplifier, orchestrer, accompagner

Au-delà des technologies, SASETY poursuit sa mission fondatrice : rendre la cybersécurité plus simple, plus cohérente et plus accessible.

L’entreprise investit dans :

· L’automatisation des processus de détection et de remédiation

· La construction d’indicateurs de maturité et de scoring de risque

· L’intégration de l’IA dans l’analyse des événements et la priorisation des actions

« Nous ne vendons pas uniquement des technologies. Nous opérons une posture. Notre rôle est d’orchestrer, d’expliquer, de mesurer et d’améliorer en continu. La cybersécurité doit devenir un levier stratégique, pas une contrainte technique. » — Jérôme Beaufils

Cap sur 2026

Fort de cette dynamique, SASETY poursuivra en 2026 :

· Le développement de son positionnement de gardien de l'identité

· L’intégration de la sécurisation de l'IA dans son offre SASE

· L'accélération de son développement commercial par des recrutements stratégiques

SASETY poursuit son ambition : accompagner dans la durée les organisations qui souhaitent transformer la cybersécurité en un levier stratégique de développement.