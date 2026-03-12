Norsk Hydro: Qatalum opprettholder aluminiumproduksjon med redusert kapasitet

3. mars 2026 meldte Hydro om en kontrollert nedstenging av aluminiumproduksjonen ved joint venture-selskapet Qatalum i Qatar. Etter bekreftelse fra Qatalums gassleverandør om at gassleveransene vil bli opprettholdt på reduserte nivåer, har Qatalum besluttet å stanse ytterligere nedstenging og opprettholde aluminiumproduksjonen på rundt 60 prosent kapasitet.

Den kontrollerte nedstengingen av aluminiumproduksjonen ved Qatalum startet etter at gassleverandøren QatarEnergy informerte selskapet om en forestående stans i gassleveransene. QatarEnergy har nå bekreftet at gassleveransene inntil videre vil fortsette på et nivå som gjør det mulig for Qatalum å opprettholde rundt 60 prosent av aluminiumproduksjonen.

Nedskaleringen er gjennomført på en trygg og kontrollert måte. Sammen med at driften nå kan fortsette på rundt 60 prosent, bedrer dette forutsetningene for en fremtidig oppstart av nedstengt kapasitet. Det er ikke kjent når en oppstart vil kunne finne sted.

2. mars 2026 ble det kunngjort fra Irans revolusjonsgarde at Hormuzstredet var stengt. Som en konsekvens av dette er det fortsatt forstyrrelser i skipsfarten. Hydro jobber med å begrense konsekvensene av redusert produksjon og forstyrrelsene i skipsfart og transport. Sikkerheten til Qatalums ansatte har høyeste prioritet.

Qatalum er et 50/50 joint venture eid av Hydro og Qatar Aluminum Manufacturing Company Q.P.S.C. (QAMCO). Anlegget har en årlig produksjonskapasitet på 648 000 tonn primæraluminium og 687 000 tonn støperiprodukter. Qatalum er et fullt integrert anlegg med elektrolyseanlegg, støperi, karbonanlegg og et dedikert gassfyrt kraftverk. I 2025 genererte Qatalum et justert nettoresultat på 1,3 milliarder kroner på 50 prosent basis.





