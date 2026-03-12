GURU Organic Energy enregistre un T1 record avec des revenus de 8,8 M$ et un troisième trimestre consécutif de BAIIA positif

FAITS SAILLANTS CLÉS

T1 record avec des revenus nets de 8,8 M$, en hausse de 14,7 % par rapport à 7,7 M$ au T1 2025, marquant le meilleur premier trimestre de l'histoire de la Société.

Expansion de la marge brute à 63,0 %, en hausse de 345 points de base par rapport à 59,5 % au T1 2025, reflétant les avantages structurels continus du modèle de distribution directe au Canada, des stratégies de prix disciplinées et des gains d'efficacité opérationnelle.

Troisième trimestre consécutif de BAIIA positif : le BAIIA ajusté 1 a atteint 0,01 M$, contre une perte de 1,1 M$ au T1 2025, soit le premier T1 de BAIIA positif de la Société depuis son entrée en bourse, démontrant une amélioration du levier opérationnel durant un premier trimestre saisonnièrement plus faible.

Perte nette en baisse de 78,4 % à 0,3 M$ , contre une perte nette de 1,3 M$ au T1 2025.

Situation financière solide avec 28,2 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme, ainsi que 10,0 M$ en facilités de crédit inutilisées, fournissant les liquidités nécessaires pour soutenir les initiatives de croissance.

Élan d'innovation soutenu : lancement de la série Zéro sucre inspirée du sorbet en janvier avec Zéro Sorbet Cerise fruit du dragon et enrichie d'une deuxième saveur, Zéro Sorbet Orange-framboise, en mars. Cette série bénéficiera d'une campagne de marketing saisonnière qui débutera en mai et d'une activation à durée limitée dans un club-entrepôt au Québec.





MONTRÉAL, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada2, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2026. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars, sauf données par action) Trois mois clos le

31 janvier 2026 2025 $ $ Revenus nets 8 826 7 695 Marge brute 5 556 4 579 Perte nette (290) (1 284) Perte de base et diluée par action (0,01) (0,04) BAIIA ajusté1 9 (1 057)

CITATION DE CARL GOYETTE, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

« Le T1 2026 a marqué un troisième trimestre consécutif de BAIIA ajusté positif et le meilleur premier trimestre de l'histoire de GURU. La croissance des revenus nets de 14,7 %, l'expansion de la marge brute à 63,0 %, et la gestion disciplinée des coûts ont amplifié notre levier opérationnel, confirmant les avantages structurels de notre modèle de distribution directe au Canada.

« Le Canada a affiché une forte croissance, portée par des innovations à fort impact et une exécution disciplinée en magasin. Aux États-Unis, la performance des expéditions a été temporairement affectée par la normalisation des stocks chez les distributeurs et le calendrier des ventes en clubs-entrepôts de l'année précédente. Les tendances de consommation dans le canal naturel aux États-Unis demeurent saines, février ayant marqué une normalisation des stocks chez les distributeurs et une reprise significative des commandes.

« Au cours des derniers trimestres, nous avons clairement démontré notre capacité à exécuter avec rigueur et à générer une croissance rentable. Sur la base des douze derniers mois, les revenus nets ont progressé de 17 %, accompagnés d'un BAIIA ajusté positif de 0,8 M$ — une étape charnière qui témoigne de la solidité de notre modèle d'affaires et marque notre première période de croissance rentable soutenue à titre de société ouverte. Forts de ce résultat, nous concentrons désormais nos efforts vers l'accélération de la croissance de la marque au Canada et aux États-Unis, tout en maintenant une discipline rigoureuse en matière de gestion des coûts. »

PERFORMANCE COMMERCIALE

Canada : la croissance se poursuit grâce à la distribution directe

Les revenus nets au Canada ont augmenté de 27,9 % pour atteindre 7,2 M$ au T1 2026, reflétant l'élan continu de la gamme d'innovation Zéro sucre et le renforcement de l'exécution en magasin dans le cadre du modèle de distribution directe.

L'innovation demeure le principal moteur de croissance. GURU a lancé avec succès GURU Zéro Sorbet Cerise fruit du dragon chez les détaillants du Québec et en ligne partout en Amérique du Nord, enregistrant des résultats initiaux encourageants dans les canaux de détail et de commerce électronique.

États-Unis : la demande des consommateurs demeure forte; normalisation des stocks chez les distributeurs

Les ventes aux États-Unis ont reculé à 1,7 M$ comparativement à 2,1 M$ au T1 2025, soit une baisse de 20,7 % en dollars canadiens, ou de 18,5 % en devise fonctionnelle. Le recul reflète principalement des niveaux élevés de stocks chez les distributeurs à l'entrée du trimestre, ainsi qu'une période comparative solide au T1 2025 attribuable au calendrier des ventes en clubs-entrepôts.

Les données de ventes au détail font état d'une demande soutenue dans l'ensemble des comptes du canal naturel aux États-Unis où GURU est actuellement distribuée, y compris chez Whole Foods, avec des ventes combinées en hausse d'environ 15 % au cours des 12 dernières semaines par rapport à la même période l'an dernier3.

Les activités d'expédition en début de T2 reflètent des signes encourageants de redressement, avec des expéditions en hausse de plus de 50 % en février par rapport à la même période l'an dernier, alors que les niveaux de stocks des distributeurs se normalisent. Les données des ventes au détail auprès des consommateurs continuent d'appuyer la vigueur de la demande.

PERSPECTIVES : ABORDER L’EXERCICE 2026 AVEC UN ÉLAN SOUTENU

GURU amorce le T2 2026 avec un élan d'innovation soutenu, un profil de marge brute renforcé et une position de liquidité solide. Les priorités pour l'exercice 2026 comprennent :

L'expansion de la distribution et des initiatives d'activation au Canada et aux États-Unis, avec un accent sur les clubs-entrepôts, les épiceries et les détaillants spécialisés haut de gamme.

au Canada et aux États-Unis, avec un accent sur les clubs-entrepôts, les épiceries et les détaillants spécialisés haut de gamme. La poursuite de l'innovation Zéro sucre , incluant le lancement au T2 de GURU Zéro Sorbet Orange-framboise chez les détaillants du Québec et en ligne partout en Amérique du Nord.

, incluant le lancement au T2 de GURU Zéro Sorbet Orange-framboise chez les détaillants du Québec et en ligne partout en Amérique du Nord. Le maintien de la discipline en matière de prix et l'optimisation des investissements commerciaux.

et l'optimisation des investissements commerciaux. La poursuite d'un contrôle rigoureux des coûts tout en investissant de manière sélective dans des initiatives de marque et de commerce électronique à rendement élevé.



La direction demeure axée sur une exécution disciplinée, la protection des marges et une progression soutenue vers une croissance rentable.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Les revenus nets ont augmenté de 14,7 % sur un an pour atteindre 8,8 M$ au T1 2026, soit le meilleur T1 de l'histoire de la Société, portés par la forte performance au Canada.

La marge brute s'est établie à 5,6 M$, en hausse par rapport à 4,6 M$ au T1 2025. La marge brute a progressé de 345 points de base pour atteindre 63,0 % contre 59,5 %, reflétant la discipline en matière de prix, l'optimisation des investissements commerciaux et les gains d'efficacité opérationnelle dans le cadre du modèle de distribution directe.

Les frais de vente, charges générales et administratives se sont établis à 6,1 M$, un niveau comparable au T1 2025. En pourcentage des revenus nets, ils se sont améliorés, passant de 78,8 % au T1 2025 à 68,7 % au T1 2026, reflétant le levier opérationnel généré par la croissance des revenus. Les frais de vente et de marketing ont reculé de 7,7 % pour s'établir à 3,0 M$, contre 3,2 M$ au T1 2025, représentant 33,9 % des revenus nets contre 42,1 % il y a un an.

La perte nette s'est améliorée de 78,4 % pour s'établir à 0,3 M$, ou (0,01) $ par action, contre une perte nette de 1,3 M$, ou (0,04) $ par action, au T1 2025. L'amélioration reflète la croissance des revenus, l'expansion de la marge brute et la gestion disciplinée des coûts.

Le BAIIA ajusté s'est établi à 0,01 M$ au T1 2026, comparativement à une perte de 1,1 M$ au T1 2025. Il s'agit du premier T1 affichant un BAIIA positif depuis l'entrée en Bourse de la Société et du troisième trimestre consécutif de BAIIA positif.

La Société a terminé le trimestre avec 28,2 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme, ainsi que 10 M$ en facilités de crédit inutilisées, lui conférant des liquidités amplement suffisantes pour soutenir ses initiatives de croissance.

Téléconférence et webdiffusion

GURU tiendra une téléconférence pour discuter de ses résultats du premier trimestre de 2026 aujourd'hui, le 12 mars 2026 à 10h00 (HE). Les participants peuvent accéder à l'appel comme suit :

Par webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/dwnawk93

Par téléphone : 1-833-630-1956 (sans frais) ou le 1-412-317-1837 (international)

Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible sur le site web de GURU jusqu'au 31 mars 2026.





À propos des produits GURU

Les boissons énergisantes GURU sont conçues à partir d'une courte liste d'ingrédients actifs à base de plantes, dont la caféine naturelle, sans édulcorants artificiels, sans sucralose ni aspartame. Ces ingrédients soigneusement sélectionnés sont incorporés dans des mélanges uniques qui poussent votre corps à aller plus loin et votre esprit à être plus vif.

Pour découvrir la gamme de boissons énergisantes bio GURU, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou retrouvez-nous sur Amazon.

À propos de GURU Organic Energy

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, cheffe de la direction financière

514-845-4878

investors@guruenergy.com strat.eko

Francois Kalos

francois.kalos@guruenergy.com

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des informations relatives aux objectifs et aux stratégies de la Société pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations relatives aux convictions, plans, attentes, anticipations, estimations et intentions de la direction. Ces informations prospectives sont identifiées par l'utilisation de termes et d'expressions tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « croire » ou « continuer », la forme négative de ces termes et une terminologie similaire, y compris des références à des hypothèses, bien que toutes les informations prospectives ne contiennent pas ces termes et expressions. Les informations prospectives sont fournies dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses activités, ses opérations, ses perspectives et ses risques à un moment précis, dans le contexte des développements historiques et futurs possibles, et le lecteur est donc prévenu que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de la direction, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque suivants, qui sont examinés plus en détail sous la rubrique « FACTEURS DE RISQUE » de la notice annuelle pour l'exercice clos le 31 octobre 2025: la gestion de la croissance; la dépendance à l'égard du personnel clé; la dépendance à l'égard des clients clés; les changements dans les préférences des consommateurs; les changements importants dans la réglementation gouvernementale; les critiques à l'égard des produits de boissons énergisantes et/ou du marché des boissons énergisantes; le ralentissement économique et l'incertitude continue sur les marchés financiers et d'autres changements défavorables dans les conditions économiques ou politiques générales, ainsi que les développements géopolitiques, les pressions inflationnistes mondiales ou d'autres phénomènes macroéconomiques majeurs; les événements catastrophiques mondiaux ou régionaux; les fluctuations des taux de change des devises étrangères; l'inflation; les revenus provenant entièrement des boissons énergisantes; l'augmentation de la concurrence; les relations avec les co-emballeurs et les distributeurs et/ou leur capacité à fabriquer et/ou distribuer les produits de GURU; la demande pour les produits de GURU est plutôt saisonnière; les relations avec les clients existants; l'évolution du marché de la vente au détail; l'augmentation des coûts et/ou les pénuries de matières premières et/ou d'ingrédients et/ou de carburant et/ou les coûts de co-emballage; l'incapacité à estimer avec précision la demande pour ses produits; les antécédents de flux de trésorerie négatifs et l'absence d'assurance d'une rentabilité continue ou d'un BAIIA positif; le rachat d'actions ordinaires; les droits de propriété intellectuelle; le maintien de l'image de marque ou de la qualité des produits; la rétention des services à plein temps des hauts dirigeants; les changements climatiques; les litiges; les systèmes de technologie de l'information; la fluctuation des résultats d'exploitation trimestriels; les modifications aux politiques gouvernementales et aux règlements du commerce international; les conflits d'intérêts; la consolidation des détaillants, des grossistes et des distributeurs et position dominante des principaux acteurs; le respect des lois sur la confidentialité des données et la protection des données personnelles; la gestion des lancements de nouveaux produits; le recours au marketing de tiers, y compris les célébrités et les influenceurs; la révision des réglementations sur les déclarations publicitaires, ainsi que les autres facteurs de risque mentionnés dans d'autres documents que la direction a rendus publics, y compris ceux déposés de temps à autre auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. D'autres risques et incertitudes dont la direction n’a pas connaissance actuellement ou que la direction considère actuellement comme négligeables pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent document soient fondées sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables à la date à laquelle elles ont été formulées, les investisseurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une confiance excessive à ces informations, car les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des informations prospectives concernant la disponibilité des ressources en capital, les performances commerciales, les conditions du marché et la demande des clients. Par conséquent, toutes les informations prospectives contenues dans le présent document sont assorties de la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats ou les développements anticipés par la direction se concrétiseront ou, même s'ils se concrétisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur les activités de la Société, sa situation financière ou ses résultats d'exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les informations prospectives contenues dans le présent document sont fournies à la date du présent document, et la direction ne s’engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comprend certaines mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières supplémentaires pour aider à évaluer la performance financière de GURU. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les normes internationales d'information financière (« IFRS »). La méthode utilisée par la direction pour calculer ces mesures peut différer des méthodes utilisées par d'autres émetteurs et, par conséquent, les définitions de ces mesures non conformes aux PCGR de GURU peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Les investisseurs sont avertis que les mesures financières non conformes aux PCGR ne doivent pas être interprétées comme une alternative aux mesures IFRS.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est défini comme le bénéfice net ou la perte nette avant l'impôt sur le revenu, les charges financières nettes (revenus financiers nets), l'amortissement, et la charge de rémunération fondée sur des actions. Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR et n'est pas une mesure du bénéfice ou des flux de trésorerie, ni une mesure de la situation financière reconnue par les IFRS. En tant que tel, il ne doit pas être interprété comme une alternative au « bénéfice net », tel que déterminé conformément aux normes IFRS, comme une alternative aux « flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation » en tant que mesure de la liquidité et des flux de trésorerie ou comme un indicateur de la performance ou de la situation financière de la Société.

L'exclusion des charges financières nettes élimine l'impact sur le bénéfice des activités non opérationnelles, et l'exclusion de l'amortissement, de la rémunération à base d'actions et des frais de restructuration élimine l'impact non monétaire de ces éléments. La direction estime que le BAIIA ajusté est une mesure utile de la performance financière sans la variation causée par les impacts des éléments exclus décrits ci-dessus, car il fournit une indication de la capacité de la Société à saisir les occasions de croissance d'une manière rentable et à financer ses activités courantes. L'exclusion de ces éléments ne signifie pas qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que cette mesure, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux normes IFRS, permet aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation et les performances sous-jacentes de la Société d'une manière similaire à celle de la direction. Bien que le BAIIA ajusté soit fréquemment utilisé par les analystes financiers, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, il présente des limites en tant qu'outil analytique et ne doit pas être considéré isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société tels qu'ils sont présentés selon les normes IFRS.

Rapprochement de la perte nette et du BAIIA ajusté





Trois mois clos

le 31 janvier

2026 2025 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Perte nette (290) (1 284) Revenus financiers nets (236) (228) Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 348 275 Impôt sur le résultat 19 24 Charge de rémunération fondée sur des actions 168 156 BAIIA ajusté 9 (1 057)

______________________

1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » à la fin du communiqué.

2 Nielsen: période de 52 semaines se terminant le 26 janvier 2026, Tous les canaux, Canada vs la même période l’an dernier.

3 SPINS IRI data, scanned dollar sales for the 52-week period ended January 25, Total Natural channel excluding Sprouts, vs. same period a year ago, and WHOLE FOODS MARKET data, 52-week period ended February 1, 2026 vs. same period a year ago.