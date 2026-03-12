Avant de trinquer à la Saint-Patrick, prévoyez un moyen sobre de rentrer chez vous

OAKVILLE, Ontario, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'approche des célébrations de la Saint-Patrick, MADD Canada rappelle vivement aux fêtards que les festivités ne doivent jamais mettre des vies en danger.

Chaque heure, en moyenne neuf inculpations sont prononcées pour conduite avec capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue, un crime qui pourrait être entièrement évité.

« Chaque année, des centaines de Canadiennes et Canadiens sont tués et des milliers d'autres sont blessés dans des collisions impliquant l'alcool et/ou les drogues », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée dans une collision causée par un chauffard avec capacités affaiblies en 1999. « En un instant, une fête peut se transformer en tragédie lorsqu’une personne décide de conduire avec les capacités affaiblies. Pour rentrer chez vous, fiez-vous à un bon plan plutôt qu'à la chance. »

Afin de garantir un retour à la maison en toute sécurité, MADD Canada vous incite à :

Ne jamais conduire une voiture, un VTT, une motoneige ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies.

Toujours planifier à l’avance pour un moyen sécuritaire de rentrer à la maison.

Ne jamais monter à bord d’une voiture avec un conducteur aux capacités affaiblies.

Appeler le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.





Les personnes à la recherche d’un moyen de transport sécuritaire et fiable pour rentrer à la maison peuvent le faire en un seul clic avec Uber, l’Appli officielle de MADD Canada pour les services de covoiturage. Visitez uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca