Une nouvelle enquête Loacker révèle que profiter des bonnes choses joue un rôle important dans le bonheur des Canadiens

TORONTO, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il n’y a peut-être pas de secret au bonheur, mais il y a un aspect scientifique. Selon une nouvelle étude menée par Loacker Canada, les Canadiens sont plus susceptibles de se sentir heureux lorsqu’ils ralentissent le rythme, tissent des liens avec les autres et profitent des plaisirs simples.

Afin de souligner la Journée internationale du bonheur, le 20 mars, Loacker – la marque italienne réputée pour ses gaufrettes de catégorie supérieure faites d’ingrédients de haute qualité soigneusement sélectionnés – communique les résultats de sa nouvelle enquête, qui met en lumière comment les Canadiens font l’expérience de la joie et comment les petits gestes bienveillants peuvent les rendre plus heureux.

Pour aider à interpréter ces résultats, Loacker s’est associé à Gillian Mandich, Ph. D., chercheuse et autrice canadienne spécialiste du bonheur, afin d’examiner ce que ces comportements quotidiens révèlent sur la façon dont les gens se sentent, et ce qui les aide à se sentir mieux.

« Le bonheur ne se résume pas à une attitude positive constante ou aux étapes importantes de la vie », explique Gillian Mandich, Ph. D., chercheuse et autrice canadienne spécialiste du bonheur. « Il est façonné par de petits comportements intentionnels qui nous aident à nous sentir ancrés, réconfortés et liés aux autres. »

Petits régals, véritable impact

Le sondage Loacker* laisse supposer que l’indulgence consciente joue un rôle dans la façon dont les Canadiens gèrent le stress, restaurent leur équilibre et trouvent la joie. Près des trois quarts (74 %) des Canadiens déclarent aimer les friandises, et 45 % disent que manger une petite douceur après une journée éprouvante les aide à retrouver le sourire.

Parallèlement, le bonheur est étroitement lié aux relations sociales. Pas moins de 96 % des Canadiens affirment que passer du temps de qualité avec leurs proches contribue à leur bonheur, tandis que 85 % conviennent que partager une friandise avec une autre personne peut faire en sorte qu’ils se sentent plus heureux.

Ensemble, ces résultats suggèrent que le bonheur repose souvent sur de petits rituels, tels que faire une pause, partager quelque chose de sucré ou prendre le temps de créer des liens au cours d’une journée autrement bien remplie.

Les bonnes choses se savourent

Pour Loacker, ces résultats renforcent une conviction de longue date selon laquelle le bonheur est étroitement lié aux bonnes choses, qu’il s’agisse des ingrédients, du savoir-faire ou des expériences que les gens créent autour de la nourriture.

« Chez Loacker, nous pensons que le bonheur se compose de petits moments significatifs : faire une pause, partager quelque chose de délicieux et créer des liens avec les personnes qui nous entourent », explique TJ Rooney, président de Loacker pour l’Amérique du Nord. « Nous pensons que l’indulgence consciente et la bienveillance vont de pair. Cela signifie de savourer un produit délicieux, préparé avec soin, en sachant qu’il est confectionné à partir d’ingrédients de qualité et dans le respect des gens et de l’environnement. Des ingrédients que nous sélectionnons jusqu’à la manière dont nos produits sont dégustés, notre objectif est de promouvoir des habitudes qui aident les gens à ralentir, à créer des liens et à se sentir bien. »

Fabriqués dans les Alpes italiennes à partir d’ingrédients soigneusement sélectionnés et de recettes éprouvées, les produits Loacker sont conçus pour être dégustés avec une intention, que ce soit en prenant une pause en toute tranquillité avec des gaufrettes Classic Loacker, en partageant des bouchées Quadratini Loacker en famille et entre amis, ou en savourant des spécialités Tortina ou Patisserie Loacker. Les gaufrettes et les biscuits Loacker ne contiennent aucun agent de conservation, arôme ni colorant ajouté. À l’occasion de la Journée internationale du bonheur, Loacker encourage les Canadiens à prendre du recul par rapport au rythme effréné de la vie quotidienne, à savourer les plaisirs simples et à repenser le bonheur comme quelque chose qui se construit à travers des choix quotidiens ancrés dans la bienveillance.

Pour en savoir plus, visitez Loacker.ca.

*Ces résultats proviennent d’un sondage réalisé en ligne par Loacker du 6 au 8 janvier 2026 auprès d’un échantillon représentatif de 1 501 adultes canadiens membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en anglais et en français. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d’erreur de +/-2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

La qualité au naturel et l’amour du travail bien fait sont les ingrédients qui rendent nos délicieuses variétés de gaufrettes et de chocolats si uniques. Depuis 1925, l’esprit rebelle de Loacker est bien vivant. Aujourd’hui, comme il y a 100 ans, nous fabriquons la majorité de nos produits au cœur des montagnes; à Auna di Sotto, dans le Tyrol du Sud, et à Heinfels, dans le Tyrol oriental, à plus de 1 000 mètres d’altitude. Emprunter les chemins les moins fréquentés a permis à Loacker d’évoluer de la petite pâtisserie de Bolzano à une marque de renommée mondiale dont les produits font la joie des consommateurs dans plus de 110 pays. L’esprit demeure le même : toujours choisir des ingrédients simplement bons, même si cela signifie de faire des choix audacieux. Nous offrons un goût et des produits 100 % naturels, fabriqués avec des ingrédients sélectionnés avec soin, sans arôme, colorant, ni agent de conservation ajouté. À titre d’entreprise familiale, devenue « Società Benefit » en 2025, Loacker renforce son engagement à l’égard des enjeux sociaux et environnementaux grâce à des stratégies commerciales responsables et à de nouveaux investissements dans la recherche.



