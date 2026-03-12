Avis de conférence téléphonique de Thérapeutique Knight sur ses résultats du quatrième trimestre et de fin d’année 2025

MONTRÉAL, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (ex. EU), publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de fin d’année 2025, ce jeudi 19 mars 2026 avant l’ouverture du marché. À la suite de cette publication, Knight sera l’hôte d’une conférence téléphonique et d’une webémission. Knight invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel.

Date : Jeudi 19 mars 2026

Heure : 8 h 30 HE

Téléphone : Ligne sans frais 1-888-699-1199 ou internationale 1-416-945-7677

Webémission : www.knighttx.com ou en cliquant sur le lien Webémission

Cette webémission est en diffusion audio seulement. Pour accéder à la diffusion, Media Player est requis.

Retransmission : une webdiffusion archivée sera disponible pour 30 jours à www.knighttx.com

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 déposée sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

Information aux investisseurs: Thérapeutique Knight inc.



Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de la direction Chef des finances Tél. : 514.484.4483 Tél. : +598.2626.2344 Téléc. : 514.481.4116 Courriel : IR@knighttx.com Courriel : IR@knighttx.com Site Web : www.knighttx.com Site Web : www.knighttx.com



