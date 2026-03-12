Investeringsforeningen Multi Manager Invest - offentliggørelse af prospekt

Der offentliggøres nyt prospekt for Investeringsforeningen Multi Manager Invest.
Prospektet er opdateret med følgende:
- Ændringen omfatter en sænkning af grænsen for minimumsandel af bæredygtige investeringer i SFDR-bilagene for følgende afdelinger: Globale Aktier fra 50% til 30% & Globale Aktier Akk. fra 50% til 30%
Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.
Det opdaterede prospekt er tilgængeligt på www.nykreditinvest.dk.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Multi Manager Invest
Tage Fabrin-Brasted, direktør