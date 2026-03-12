Ilkka Oyj Pörssitiedote 12.3.2026, klo 13.45



UUDEN JAKSON ALKAMINEN ILKKA OYJ:N PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄSSÄ



Ilkka Oyj:n hallitus on päättänyt uuden ohjelman alkamisesta yhtiön johdolle ja avainhenkilöille tarkoitetussa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista suoritusperusteisista ohjelmista. Ilkka Oyj tiedotti järjestelmän alkamisesta alun perin 11.5.2021.



LTI 2026-2028



Järjestelmän seuraava ohjelma, LTI 2026-2028, alkaa vuoden 2026 alusta lukien. Sen nojalla mahdollisesti ansaitut palkkiot maksetaan vuoden 2029 ensimmäisen puoliskon aikana. Palkkioiden maksaminen edellyttää ohjelmalle asetettujen suoritustavoitteiden saavuttamista. LTI 2026-2028 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet ovat Ilkka Oyj:n II-sarjan osakkeen kokonaistuoton kehitys, oikaistun oman toiminnan liikevoittotason kehitys sekä liikevaihdon kasvu.



LTI 2026-2028 -ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 konsernin ja liiketoimintojen ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet.



LTI 2026-2028 -ohjelman nojalla maksettavien palkkioiden määrä on yhteensä enintään noin 150 000 osakeyksikköä (edellyttäen suoritustavoitteiden saavuttamista kokonaisuudessaan). Ansaittu palkkio maksetaan yhtiön valinnan mukaan joko osakkeina tai osakkeiden sijasta rahassa palkkion maksamisajankohdan mukaisen osakkeen arvon perusteella. Ansaittu palkkio tarkoittaa bruttomääräistä palkkiota, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys.



Ilkka lyhyesti

Ilkka on markkinointi- ja teknologiayhtiö, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija-, data- ja teknologiapalveluja. Ilkan liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.