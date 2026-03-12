Offentliggørelse af årsrapport for 2025

Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato godkendt foreningens årsrapport for 2025.

Afdeling Globale Aktier KL og afdeling Globale Aktier Akk. leverede et afkast på henholdsvis -2,3 pct. og -2,2 pct. efter alle omkostninger og inklusive geninvesterede udbytter. Afdeling Danske Aktier KL og afdeling Danske Aktier Akk. gav begge et afkast på -2,6 pct.

Det af bestyrelsen indstillede udbytte på kr. 103,00 pr. andel i afdeling Globale Aktier KL blev udbetalt til investorerne den 23. januar 2026.

Årsrapporten 2025 er vedhæftet og kan tillige findes på foreningens hjemmeside www.blsinvest.dk

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens bestyrelses­formand, Chris Bigler, på tlf. 29 74 06 55.

