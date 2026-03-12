Cartier fore 7,1 g/t Au sur 8,0 m à Portal (Cadillac); Nouvelle zone aurifère à haute teneur découverte en surface

VAL-D’OR, Québec , 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV: ECR; FSE: 6CA) est heureuse d’annoncer la neuvième série de résultats issus du programme de forage de 100 000 m, pour le Secteur Portal, et plus précisément la Zone North Simon (″ ZNS ″), sur le projet Cadillac, détenu à 100 %, à Val-d’Or (Abitibi, Québec).

Faits saillants stratégiques du secteur Portal

Résultats de forage (Figures 1 à 4)

CA26-314 a intersecté 7,1 g/t Au sur 8,0 m incluant 38,8 g/t Au sur 1,0 m (Zone NS).

a intersecté incluant (Zone NS). CA26-325 a recoupé 6,8 g/t Au sur 2,2 m (Zone NS).

a recoupé (Zone NS). CA26-308 a rapporté 3,3 g/t Au sur 4,2 m (Zone 5C5).



Signification pour les investisseurs

Les forages CA26-314 et 325 confirment la présence de la nouvelle zone aurifère à haute teneur NS près de la surface . La minéralisation s'étend plus de 200 m de longueur et demeure ouverte dans toutes les directions , soulignant l’important potentiel d’exploration.

. La minéralisation s'étend plus de et demeure , soulignant l’important potentiel d’exploration. Plus important encore, la ZNS est stratégiquement située à seulement 150 mètres au nord-est de la rampe historique. Cet avantage logistique ouvre la voie à des scénarios d’opération plus flexibles et devrait améliorer la rentabilité du projet Cadillac.

Prochaines étapes

Des forages d’expansion sont planifiés pour améliorer la compréhension du modèle géologique , vérifier la continuité de la minéralisation et déterminer le vecteur d’enrichissement de l’or .

sont planifiés pour , et . Des forages d’exploration sont prévus pour tester de nouvelles cibles régionales prioritaires au Secteur Portal et sur la Zone de failles Cadillac. Ces forages s'appuient sur une modélisation litho-structurale détaillée et un ciblage assisté par l’intelligence artificielle (IA) de VRIFY.

" Ces résultats du Secteur Portal sont particulièrement encourageants, car ils confirment l'émergence d'un quatrième secteur aurifère présentant un fort potentiel d'exploration. Bénéficiant d'un accès routier existant et d'infrastructures historiques, ce nouveau secteur a le potentiel de devenir un atout hautement stratégique au projet Cadillac. Nous sommes convaincus qu'il pourrait accroître significativement la valeur du projet et offrir une plus grande flexibilité dans la poursuite de son développement et de son expansion. " – Ronan Deroff, Vice-Président Exploration de Cartier.

Tableau 1 : Meilleurs résultats des forages du Secteur Portal

Numéro de forage De (m) À (m) Longueur de carotte** (m) Au (g/t) non coupé Profondeur verticale (m) Zone CA26-308 122,8 127,0 4,2 3,3 ≈80 5C5 CA26-314 127,0 135,0 8,0 7,1*

≈110



NS







Incluant 127,0 128,0 1,0 18,1 Incluant 134,0 135,0 1,0 38,8* CA26-325 29,0 31,2 2,2 6,8

≈25



NS







Incluant 29,0 30,0 1,0 5,8 Incluant 30,0 31,2 1,2 7,6

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 50 à 90% des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Figure 1 : Localisation des nouveaux résultats de forage (vue en plan régionale)





Figure 2 : Localisation des nouveaux résultats de forage (section longitudinale régionale)





Figure 3 : Vue en plan, sections transversales et longitudinales du Secteur Portal

Figure 4 : Photos des carottes minéralisées du forage CA26-314





Secteur Portal

Le Secteur Portal représente un intérêt très prometteur, avec notamment la Zone North Simon qui possède des ressources indiquées de 9 600 onces (0,2 million de tonnes à 1,9 g/t Au) et des ressources présumées de 112 600 onces (1,8 millions de tonnes à 2,0 g/t Au). Cette dernière est la toute première estimation des ressources dans ce secteur pour laquelle les forages effectués sont limités et relativement peu profonds. Ce secteur possède plusieurs cibles de forage prioritaires récemment définies.

Ce secteur s'étend le long d'un corridor fortement cisaillé d'orientation est-ouest (Zone de failles Cadillac) et se situe au contact entre les roches sédimentaires turbiditiques (wacke-mudrock), les conglomérats et les formations de fer du Groupe de Cadillac et les roches volcaniques mafiques (basalte) du Groupe de Piché. Ce contact lithologique constitue un horizon favorable à l'écoulement de fluides hydrothermaux, probablement relié à des dépôts aurifères synvolcaniques.

Le Secteur Portal, défini par au moins quatre zones aurifères subparallèles, est généralement et principalement associé à une minéralisation d'arsénopyrite-pyrrhotite fine et disséminée, avec une altération omniprésente en biotite-chlorite-carbonate, le tout recoupé par des veines et veinules tardives de quartz fumé contenant de l'or visible. Localement, des minéraux accessoires tels que la pyrite et la tourmaline sont observés.

Étapes clés des travaux d’exploration de 2025-2027

Programme de forage de 100,000 m (T3 2025 à T2 2027)

Cet ambitieux programme de 600 forages permettra d'étendre les zones aurifères et de tester de nouvelles cibles à fort potentiel en surface. L'objectif est d’explorer le potentiel aurifère à haute teneur, à l'échelle de camp, le long des 15 km de la Zone de failles Cadillac, qui appartient pour la première fois à une seule société.

Études environnementales de base et du potentiel économique des résidus de la mine Chimo (T3 2025 à T3 2026)

Les études de base seront divisées en deux parties distinctes : 1) une revue de la littérature et 2) une caractérisation géochimique environnementale préliminaire. Les études de base permettront une compréhension globale des conditions environnementales actuelles et la conception et la mise en œuvre d’opérations qui minimisent l’impact environnemental tout en optimisant le potentiel économique du projet. Ces études seront complétées par une évaluation du potentiel économique des résidus de l’ancienne mine Chimo, afin de déterminer si une certaine quantité d'or peut être extraite de manière rentable.

Programme d’essais métallurgiques (T4 2025 à T1 2026)

Le programme d’essais métallurgiques a pour objectif de définir les taux de récupération d’or attendus et améliorer les résultats historiques du gisement Chimo, d’établir des données de récupération métallurgique inédites pour les gisements satellites East Chimo et West Nordeau, pour lesquels aucune donnée n'existe auparavant. Ce programme complet permettra de caractériser le matériel minéralisé, le potentiel de récupération d'or et de valider la granulométrie optimale afin de définir le schéma de traitement le plus efficace et le plus rentable. Les données générées contribueront directement à l'optimisation du développement du projet et pourraient réduire considérablement les coûts d'investissement et d'exploitation, tout en améliorant l’empreinte environnementale.

Étude économique préliminaire (2026)

Des études d’ingénierie internes ont été lancées pour valider plusieurs scénarios de développement tenant compte de l’ERM mise à jour et du contexte actuel du marché. Après la sélection du scénario le plus optimal, une ÉÉP (Étude Économique Préliminaire) sera réalisée, intégrant les résultats des essais métallurgiques et des études environnementales afin de présenter la stratégie et la vision actualisées du projet.

Tableau 2 : Coordonnées des collets de forage du Secteur Portal

Numéro de

forage UTM Est (m) UTM Nord (m) Élévation (m) Azimuth (°) Plongée

(°) Longueur de

forage (m) CA26-308 331360 5320154 340 184 -44 144 CA26-309 331360 5320154 340 191 -70 210 CA26-310 331360 5320154 340 231 -78 261 CA26-311 331278 5320204 338 213 -48 195 CA26-312 331278 5320204 338 210 -74 261 CA26-314 330937 5320470 335 207 -59 171 CA26-315 330937 5320470 335 160 -70 204 CA26-316 330937 5320470 335 184 -80 204 CA26-317 330951 5320425 335 219 -44 120 CA26-318 331011 5320439 335 213 -66 150 CA26-319 331011 5320439 335 207 -81 171 CA26-320 331037 5320425 335 188 -53 117 CA26-323 331010 5320365 335 165 -46 75 CA26-325 330946 5320385 335 204 -77 90

Tableau 3 : Résultats détaillés des forages du Secteur Portal

Numéro de

forage De (m) À (m) Longueur de

carotte** (m) Au (g/t) non

coupé Profondeur

verticale (m) Zone CA26-308 88,0 89,0 1,0 1,8 ≈60 - Et 122,8 127,0 4,2 3,3 ≈80

5C5



















Incluant 122,8 123,8 1,0 4,6 Incluant 123,8 124,8 1,0 1,6 Incluant 124,8 125,8 1,0 2,9 Incluant 125,8 126,3 0,5 5,3 Incluant 126,3 127,0 0,7 2,7 CA26-309 164,9 166,0 1,1 1,3 ≈155 - Et 188,0 189,0 1,0 1,6 ≈175 5C5 CA26-310 242,3 243,0 0,7 4,0* ≈235 5C5 CA26-311 142,0 143,0 1,0 1,8 ≈105 - Et 166,0 167,0 1,0 3,5

≈125





5C5











Et 170,0 171,0 1,0 1,0 Et 177,0 178,0 1,0 2,2 Et 178,0 179,0 1,0 1,0 CA26-312 219,0 219,5 0,5 1,2 ≈210 - Et 249,0 250,0 1,0 1,1

≈235



5C5







Et 251,0 252,0 1,0 1,4 Et 252,0 253,0 1,0 3,1 CA26-314 33,0 34,0 1,0 1,1 ≈30



-



Et 34,0 35,0 1,0 1,8 Et 78,0 79,0 1,0 1,0

≈70



-







Et 81,3 82,0 0,7 2,3 Et 91,5 92,0 0,5 2,1 Et 127,0 135,0 8,0 7,1*

≈110



NS







Incluant 127,0 128,0 1,0 18,1 Incluant 134,0 135,0 1,0 38,8* CA26-315 44,5 45,5 1,0 1,2 ≈40 - Et 80,0 81,2 1,2 3,5 ≈75 - CA26-316 194,0 195,0 1,0 1,2

≈190



NS



Et 197,0 198,0 1,0 1,7 CA26-317 70,0 71,0 1,0 1,0 ≈45 - Et 101,0 102,0 1,0 1,5 ≈65 - CA26-318 106,0 107,0 1,0 1,2

≈95



NS



Et 107,0 108,0 1,0 1,5 CA26-319 76,0 77,0 1,0 1,2 ≈75 - CA26-320 37,0 38,0 1,0 2,0 ≈25 - CA26-323 40,5 41,5 1,0 1,0 ≈30 - CA26-325 15,0 16,0 1,0 2,7 ≈15 - Et 29,0 31,2 2,2 6,8 ≈25

NS







Incluant 29,0 30,0 1,0 5,8 Incluant 30,0 31,2 1,2 7,6

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 50 à 90% des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Programme d’assurance-qualité et de contrôle-qualité (QA/QC)

Les carottes de forage du projet Cadillac sont de calibre NQ et, dès leur réception de la foreuse, elles sont décrites et échantillonnées par les géologues de Cartier. La carotte est sciée en deux : une moitié est étiquetée, ensachée et soumise à l'analyse, tandis que l'autre moitié est conservée et entreposée dans les installations de Cartier, situées à Val-d'Or, au Québec, pour consultation et vérification ultérieures. Dans le cadre de ce programme, Cartier insère régulièrement des échantillons de stérile et des matériaux de référence certifiés (standards) dans le flux d'échantillons avant l'expédition, afin de surveiller la performance du laboratoire et la précision des analyses.

Les échantillons de carottes de forage sont envoyés au laboratoire d'analyses de MSALABS, situé à Val-d'Or, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon complet est séché et broyé (70 % passant au tamis de 2 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une aliquote d'environ 500 g à l'aide de la technologie Chrysos Photon Assay™, qui utilise une excitation par rayons X à haute énergie avec détection gamma pour mesurer rapidement et de manière non destructive la teneur en or.

Les échantillons sont également soumis à Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs"), situés à Val-d'Or ou à Sainte-Germaine-Boulé, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon est entièrement séché, broyé (90 % passant un tamis de 2 mm) et 250 g sont pulvérisés (90 % passant un tamis de 0,07 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une fusion par pyroanalyse de 50 g avec finition par spectroscopie d'absorption atomique (SAA), avec une limite de détection allant jusqu'à 10 000 ppb. Les échantillons dépassant ce seuil sont réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique afin de déterminer avec précision les valeurs à haute teneur.

MSALABS et Actlabs sont accrédités ISO/CEI 17025 pour les analyses de l'or et appliquent des protocoles d'assurance-qualité et de contrôle-qualité conformes aux normes du secteur. Leurs programmes internes de contrôle-qualité incluent l'utilisation de stériles, de duplicatas et de matériaux de référence certifiés à intervalles réguliers, avec des critères d'acceptation établis pour garantir l'intégrité des données et la précision analytique.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″ personne qualifiée ″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″ NI 43-101 ″).

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

La propriété Cadillac contient une ressource aurifère totale de 767 800 onces dans la catégorie mesurée et indiquée (10,0 millions de tonnes à 2,4 g/t Au) et 2 416 900 onces dans la catégorie présumée (35,2 millions de tonnes à 2,1 g/t Au) en combinant tous les secteurs. Se rapporter au ″ NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Cadillac Project, Val-d’Or, Abitibi, Quebec, Canada. Pierre-Luc Richard, P.Geo. of PLR Resources Inc., Stephen Coates, P.Eng. of Evomine Consulting Inc. and Florent Baril, P.Eng. of Bumigeme Inc. ″, effectif le 27 janvier 2026.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique et un historique d’exploration reconnu pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

Pour plus d’information, contacter :

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

