פסל חדש בעיצובם של פייר וסדריק קוקג'יאן, מייסדי SINCE Fine Art , "SAWA" הוצב במוזיאון בית ביירות

"SAWA" מאת פייר וסדריק קוקג'יאן: אחדות בראש בית ביירות.

ביירות, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- המעצבים פייר וסדריק קוקג'יאן (Pierre and Cedric Koukjian) מג'נבה, מייסדי SINCE Fine Art, הציבו פסל פלדה חדש בשם "SAWA" על גג בית ביירות (Beit Beirut). היצירה מייצגת שלום ואחדות ומחזקת את משימת המוזיאון כמרחב להרהור, דיאלוג תרבותי ופיוס, ותורמת לנוכחותה הגוברת של העיר ביירות לבנון, במיצבי אמנות, פיסול וציוני דרך תרבותיים ציבוריים.

המוזיאון, הממוקם לאורך הקו הירוק לשעבר של ביירות, סימן בעבר את חלוקת העיר בזמן המלחמה ומאז שוחזר כמוזיאון זיכרון תרבותי ועירוני. המיצב מוסיף אלמנט אמנותי עכשווי המציין קשר, חוסן ורוחה המתמשכת של לבנון.

הפסל, שעוצב כשרשרת מחוברת ועשוי מפלדת אל-חלד מרוקעת ביד, מהדהד את חזיתו ההיסטורית של הבניין, ומשלב את יצירת האמנות באופן חזותי עם המוזיאון תוך הדגשת עוצמת האחדות.

"מיצב זה מגלם את ערכי החיבור והתקווה", אמר דובר מטעם צמד המעצבים. "המיצב, שנחתם על ידי פייר וסדריק קוקג'יאן, משלים את משימת המוזיאון לשמר את ההיסטוריה תוך עידוד הרהור ודיאלוג על עתיד העיר".

לוגיסטיקת ההתקנה תואמה על ידי Blackblues, תוך הבטחה שהפסל ישולב בקפידה בגג מבלי לפגוע בשלמותו האדריכלית של הבניין.

התוספת מדגימה את מחויבותה המתמשכת של SINCE Fine Art ליצירת יצירות אמנות ציבוריות המהדהדות עם הקשרים תרבותיים והיסטוריים, תוך הדגשת נושאים של אחדות וחוסן באמצעות עיצוב פוסטמודרניסטי.

אודות פייר וסדריק קוקג'יאן

צמד מעצבים המתמחים בפסלים ומיצבים פוסטמודרניסטיים החוקרים קשר, זהות וחוסן. עבודותיהם משלבות לעתים קרובות חומרים כמו מתכת, שיש ושרף גבישי כדי לייצר מיצבים בקנה מידה גדול המשלבים השפעה אדריכלית עם ביטוי אמנותי עכשווי.

אודות מוזיאון בית ביירות

בית ביירות - Beit Beirut משמר את ההיסטוריה, האמנות והאדריכלות של לבנון. הבניין המשוחזר, הממוקם לאורך הקו הירוק לשעבר, מסמל כיום שלום, פיוס ורוח ביירות המתמשכת.

