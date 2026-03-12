Semaine nationale de la prévention de la conduite avec capacités affaiblies : une action renforcée est nécessaire pour mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies

OAKVILLE, Ontario, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de la Semaine nationale de la prévention de la conduite avec capacités affaiblies, qui se déroule du 15 au 21 mars, MADD Canada se joint aux gouvernements, aux organismes d'application de la loi et aux organismes communautaires de tout le pays pour sensibiliser la population aux risques et aux conséquences dévastatrices de la conduite avec capacités affaiblies, ainsi qu'au rôle que chaque personne doit jouer pour prévenir ces tragédies. Chaque année, pendant la troisième semaine de mars, la Semaine nationale de la prévention de la conduite avec capacités affaiblies rappelle aux Canadiennes et Canadiens les dangers de la conduite avec capacités affaiblies par l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues.

La conduite avec capacités affaiblies est un crime entièrement évitable, mais elle demeure l'une des principales causes criminelles de décès au Canada. Chaque année, des centaines de personnes sont tuées et des milliers d'autres sont blessées dans des collisions attribuables à la conduite avec capacités affaiblies. Selon un rapport de la Fondation de recherche sur les blessures de la route, 521 Canadiennes et Canadiens sont décédés dans les 12 mois suivant une collision impliquant un conducteur aux capacités affaiblies en 2022, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2021.1 Il n'est donc pas surprenant que les Canadiennes et Canadiens soient profondément préoccupés par la conduite avec capacités affaiblies. Les résultats d'un récent sondage national de MADD Canada réalisé par Ipsos révèlent également que plus de 90 % des Canadiennes et Canadiens considèrent la conduite avec capacités affaiblies comme un grave problème de sécurité publique et veulent que les gouvernements adoptent des mesures plus sévères.2

« La conduite avec capacités affaiblies change à jamais la vie des familles et des communautés », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée dans une collision causée par un conducteur aux capacités affaiblies en 1999. « La famille de chaque victime serait prête à tout pour passer plus de temps avec leurs êtres chers. Pour les survivants qui ont subi des blessures ayant bouleversé leur vie à jamais, la douleur n'a pas de fin. La technologie qui détecte et intervient dans les incidents liés à la conduite avec capacités affaiblies a le potentiel de sauver des vies et d'épargner à d'autres le chagrin que tant de familles subissent. »

Depuis près de quatre décennies, des milliers de bénévoles de MADD Canada sensibilisent leurs communautés à la conduite avec capacités affaiblies. Bien que l'éducation et l'application de la loi aient contribué à réduire le nombre de collisions, des mesures de prévention supplémentaires seront nécessaires pour continuer dans cette voie. Le récent sondage de MADD Canada révèle aussi qu'une grande majorité de Canadiennes et Canadiens sont favorables à une loi similaire à la loi américaine HALT (Honoring Abbas Family Legacy to Terminate Drunk Driving - Honorer l'héritage de la famille Abbas pour mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies), adoptée en 2021, qui oblige les constructeurs automobiles à équiper tous les nouveaux véhicules d’une technologie contre la conduite avec capacités affaiblies par l'alcool d'ici 2030. Les experts prévoient qu'une fois pleinement mise en œuvre, cette technologie permettra de sauver plus de 10 000 vies chaque année aux États-Unis. Les Canadiennes et Canadiens veulent également que leur gouvernement prenne des mesures similaires.

La conduite avec capacités affaiblies par la drogue est également une préoccupation majeure et croissante. Une étude nationale sur la conduite avec capacités affaiblies par la drogue a révélé que plus de 50 % des conducteurs blessés avaient obtenu un résultat positif à au moins une substance affaiblissant les capacités, l'alcool et le cannabis étant parmi les substances les plus fréquemment détectées.3 Ces résultats renforcent l'importance de mettre en place des mesures strictes, notamment une application proactive de la loi, une sensibilisation accrue et une éducation renforcée afin de prévenir la conduite avec capacités affaiblies par l'alcool et la drogue et de protéger les communautés à travers le pays.

Pendant la Semaine nationale de la prévention de la conduite avec capacités affaiblies, MADD Canada encourage le public à participer à sa campagne en ligne « Une chandelle pour ». Les Canadiennes et Canadiens peuvent manifester leur soutien en prenant une photo ou une vidéo dans laquelle ils allument une chandelle pour toutes les victimes et tous les survivants de la conduite avec capacités affaiblies. Les personnes participantes sont encouragées à utiliser le mot-clic #unechandellepour et à mentionner MADD Canada afin que leurs messages soient partagés.

Afin de garantir que tout le monde rentre toujours chez soi en toute sécurité, MADD Canada rappelle de :

Ne jamais conduire une voiture, un VTT, une motoneige ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies.

Toujours planifier à l’avance pour un moyen sécuritaire de rentrer à la maison.

Ne jamais monter à bord d’une voiture avec un conducteur aux capacités affaiblies.

Appeler le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.





À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca