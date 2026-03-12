Michelin | Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social

Clermont-Ferrand, le 12 mars 2026

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Société en commandite par actions au capital de € 343 798 729

855 200 887 R.C.S. CLERMONT-FERRAND

Siège social : 23, place des Carmes-Déchaux - 63000 Clermont-Ferrand

Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social

(articles L.233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote 28/02/2026



687 598 337



Nombre de droits de vote théoriques : 995 175 741



Nombre de droits de vote exerçables : 995 175 741

Coordonnées de contact

Relations Investisseurs







investor-relations@michelin.com







Guillaume Jullienne







guillaume.jullienne@michelin.com







Benjamin Marcus

benjamin.marcus@michelin.com







Nadia Ait-Mokhtar

nadia.ait-mokhtar@michelin.com











Relations Presse







+33 (0) 1 45 66 22 22







groupe-michelin.service-de-presse@michelin.com







Actionnaires individuels



+33 (0) 4 73 32 23 05











Muriel Combris-Battut

muriel.combris-battut@michelin.com







Elisabete Antunes

elisabete.antunes@michelin.com

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles sur notre site Internet michelin.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Pièce jointe