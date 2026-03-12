Michelin | Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social

 | Source: Michelin Michelin

                                                                                    Clermont-Ferrand, le 12 mars 2026

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN
Société en commandite par actions au capital de € 343 798 729
855 200 887 R.C.S. CLERMONT-FERRAND
Siège social : 23, place des Carmes-Déchaux - 63000 Clermont-Ferrand

Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social
(articles L.233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

DateNombre d'actionsNombre total de droits de vote
28/02/2026 

687 598 337

 		Nombre de droits de vote théoriques : 995 175 741

Nombre de droits de vote exerçables : 995 175 741

      

Coordonnées de contact

Relations Investisseurs

 

investor-relations@michelin.com

 

Guillaume Jullienne

 

guillaume.jullienne@michelin.com

 

Benjamin Marcus
benjamin.marcus@michelin.com

 

Nadia Ait-Mokhtar
nadia.ait-mokhtar@michelin.com

 

 

 		Relations Presse

 

+33 (0) 1 45 66 22 22

 

groupe-michelin.service-de-presse@michelin.com

 

Actionnaires individuels

+33 (0) 4 73 32 23 05

 

 

Muriel Combris-Battut
muriel.combris-battut@michelin.com

 

Elisabete Antunes
elisabete.antunes@michelin.com

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles sur notre site Internet michelin.com.
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Pièce jointe


Attachments

Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d’actions composant le capital social au 28 février 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading