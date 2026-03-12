Les défaillances des systèmes de paiement exposent les entreprises canadiennes à des risques financiers et réputationnels révèle une étude de FreedomPay et Dynatrace

TORONTO, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les perturbations des paiements exercent une pression croissante sur les entreprises canadiennes. On estime que 7,6 milliards de dollars de ventes dans les secteurs du commerce de détail et de l'hôtellerie sont menacés chaque année en raison de défaillances des systèmes de paiement. Un nouveau rapport collaboratif réalisé par FreedomPay, Dynatrace et Retail Economics révèle que les Canadiens n'attendront que six minutes lors d'une interruption de service avant d'abandonner un achat. Or, la durée moyenne d'une interruption est de 67 minutes, exposant les entreprises à des pertes financières importantes et à des atteintes potentielles à la confiance et à la fidélité des consommateurs.

Le Canada est particulièrement vulnérable aux perturbations des paiements, les entreprises signalant près de sept (6,8) interruptions par année, une fréquence plus élevée que leurs homologues aux États-Unis (5,7), au Royaume-Uni (5,1), en France (5,0) et en Allemagne (4,0). Les grandes entreprises canadiennes dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 700 millions de dollars signalent des perturbations de paiement plus fréquentes que les opérateurs de plus petite taille, ce qui accroît leur exposition aux répercussions financières des interruptions.

La recherche s'appuie sur deux sondages représentatifs à l'échelle nationale, couvrant 2 000 consommateurs canadiens et 200 gestionnaires des secteurs du commerce de détail et de l'hôtellerie, et examine la fréquence, la durée et les répercussions commerciales des perturbations des paiements.

« Une perturbation des paiements touche directement les consommateurs et les entreprises, et plus elle dure, plus les répercussions s'accumulent avec des ventes manquées et des coûts de reprise qui s'aggravent », a déclaré Christopher Kronenthal, président de FreedomPay. « Les entreprises canadiennes doivent adopter des stratégies pour prévenir et surmonter les perturbations, notamment des solutions de sauvegarde en couches et des écosystèmes de paiement globaux. »

Alors que la confiance des clients et l'authenticité n'ont jamais été aussi importantes, les interruptions des systèmes de paiement exposent également les entreprises à des vulnérabilités en cascade, susceptibles d'affecter leurs performances à long terme.

Le rapport examine également le comportement des consommateurs lorsque les systèmes de paiement tombent en panne. Il révèle que près des deux tiers (63 %) des « Critiques à haut risque » (acheteurs aisés et fréquents) et plus d'un tiers (38 %) des « Abandons silencieux » (ceux qui partent sans se plaindre) affirment qu'une seule défaillance de paiement réduit leur confiance envers une entreprise. Cela a un impact direct sur la fidélité à long terme des clients et leurs visites ultérieures. Le risque de réputation peut s'étendre davantage en ligne, plus de la moitié (60 %) de la génération Z affirmant qu'elle partagerait probablement une expérience négative sur les réseaux sociaux.

« Lorsque les paiements échouent, les clients ne perdent pas seulement du temps, ils perdent confiance. Une stratégie de résilience des paiements véritablement intégrée, capable d'anticiper, d'absorber et de se remettre des interruptions, n'est plus une option. C'est l'investissement critique que les entreprises doivent réaliser dès maintenant pour protéger leurs transactions et leur réputation », a déclaré David Jones, vice-président de l'ingénierie des solutions NORAM chez Dynatrace.

L'urgence pour les entreprises canadiennes d'investir dans une résilience robuste des paiements est soulignée par des données montrant que le rétablissement des systèmes de paiement dans les cinq premières minutes peut prévenir plus de 90 % des pertes potentielles. Cela met en évidence le besoin crucial de capacités de reprise rapide.

Malgré ces risques alarmants, de nombreuses entreprises canadiennes sont loin d'être prêtes. Le rapport indique qu'une entreprise de commerce de détail ou d'hôtellerie sur trois (32 %) fonctionne sans aucune sauvegarde numérique sécurisée des paiements. Parmi celles qui disposent de certaines mesures de protection, les investissements sont fragmentés: seulement 44 % utilisent des connexions Internet secondaires, 40 % offrent un traitement des paiements par carte hors ligne, et 29 % proposent des alternatives de paiement mobile. Cette approche décousue laisse les entreprises très vulnérables aux répercussions financières et sur leur réputation.

« Pour lutter efficacement contre ces vulnérabilités, les entreprises doivent adopter des solutions telles qu'une connexion Internet secondaire pour la résilience du réseau, le traitement des paiements par carte hors ligne et des alternatives de paiement mobile. Une approche intégrée incluant une fiabilité robuste des points de vente et une continuité d'alimentation garantie permettra aux entreprises d'assurer leur stabilité financière et la confiance de leurs clients », a déclaré Richard Lim, PDG de Retail Economics.

À propos de FreedomPay

FreedomPay est le leader mondial du Commerce de Nouvelle Génération™ — transformant la façon dont les entreprises propulsent les paiements et les expériences à travers le monde. Bien plus qu'une simple solution de paiement, FreedomPay est une passerelle de paiement indépendante de classe mondiale, conçue pour simplifier la complexité, éliminer les obstacles des systèmes hérités et révolutionner chaque point d'interaction — en magasin, en ligne ou sur mobile. Choisie par les grandes marques des secteurs du commerce de détail, de l'hôtellerie, du sport et du divertissement, de la restauration, de la santé et de l'enseignement supérieur, FreedomPay offre une puissance technologique, une large capacité d'intégration et une expertise approfondie en matière d'innovation des paiements mondiaux.

En tant que l'une des premières solutions en Amérique du Nord validées par le Conseil des normes de sécurité PCI pour le P2PE, FreedomPay établit la référence en matière de sécurité, de confiance et de performance des paiements. Avec une architecture technologique unifiée, des API ultrarapides et des solutions intégrées couvrant l'ensemble des paiements, FreedomPay offre aux entreprises une tranquillité d'esprit totale ainsi que la liberté de choisir n'importe quel fournisseur de matériel. Agissez plus vite, décidez plus intelligemment et menez les marchés — sans les suivre. www.freedompay.com

À propos de Dynatrace

Dynatrace fait progresser l'observabilité pour les entreprises numériques d'aujourd'hui, contribuant à transformer la complexité des écosystèmes numériques modernes en atouts commerciaux puissants. En exploitant des informations alimentées par l'intelligence artificielle, Dynatrace permet aux organisations d'analyser, d'automatiser et d'innover plus rapidement pour faire avancer leurs activités. Pour en savoir plus : www.dynatrace.com

À propos de Retail Economics

Retail Economics est un cabinet de conseil indépendant en recherche économique spécialisé dans le leadership éclairé B2B dans les secteurs de la consommation et du commerce de détail. Nous analysons le paysage économique complexe du commerce de détail et en dégageons des informations exploitables pour nos clients. En nous appuyant sur nos propres données propriétaires du secteur et en appliquant une analyse économique rigoureuse, nous transformons l'information en axes d'action.

Notre service fournit des recherches et des analyses impartiales sur les principaux facteurs économiques et sociaux qui sous-tendent le secteur du commerce de détail, contribuant à éclairer les décisions commerciales critiques et vous offrant un avantage concurrentiel grâce à des perspectives approfondies.

