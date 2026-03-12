Pranešimas dėl 2026 m. UAB Urbo banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

UAB Urbo bankas (toliau – Bankas), juridinio asmens kodas 112027077, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 18B, LT-09308 Vilnius, Lietuva.
2026 metų Banko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2026 m. kovo 27 d. 10 val. „Holiday Inn Vilnius“ konferencijų salėje, adresu Šeimyniškių g. 1, Vilnius.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
- Dėl UAB Urbo banko 2025 m. vadovybės ataskaitos.
- Dėl UAB Urbo banko auditoriaus išvadų.
- Dėl UAB Urbo banko 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
- Dėl UAB Urbo banko 2025 m. pelno paskirstymo.
- Dėl audito įmonės UAB Urbo banko metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkimo, sutarties su ja sudarymo bei apmokėjimo sąlygų patvirtinimo.
- Dėl UAB Urbo banko įstatinio kapitalo didinimo iš UAB Urbo banko lėšų.
- Dėl UAB Urbo banko įstatų pakeitimo.
- Dėl savų akcijų įsigijimo.
Kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo sprendimo projektą, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu, Banko akcininko teises įgyvendinantis asmuo gali gauti banko būstinėje, adresu Konstitucijos pr. 18B, Vilniuje. Galimybė gauti minėtą informaciją bus sudaryta ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Daugiau informacijos: Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška, tel. Nr. +370 601 04 453, el. paštas media@urbo.lt