Bitget destaca un crecimiento anual del 86% en reservas de BTC en su informe de febrero, mientras expande infraestructura de trading TradFi e IA

VICTORIA, Seychelles, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, ha publicado su Informe de Transparencia de febrero de 2026, destacando fuertes entradas de capital, el aumento de reservas de Bitcoin y la nueva infraestructura de trading impulsada por IA, mientras la plataforma continúa avanzando en su estrategia de Universal Exchange (UEX).

Durante el mes, Bitget registró $205.95 millones en entradas netas, posicionándose en el tercer lugar a nivel mundial entre los exchanges centralizados según DefiLlama. Este desempeño colocó a Bitget por delante de varios competidores más grandes durante un período en el que múltiples exchanges registraron salidas netas. Además, las reservas de Bitcoin de Bitget continuaron creciendo. Datos de CryptoQuant muestran que las tenencias de BTC aumentaron de aproximadamente 19,700 BTC a principios de 2025 a alrededor de 36,700 BTC a finales de febrero de 2026, lo que representa un incremento del 86% en el último año. La acumulación ocurrió pese a la volatilidad del mercado, lo que sugiere que los usuarios continuaron depositando activos en la plataforma incluso cuando los precios retrocedieron desde máximos anteriores.

Febrero también marcó la expansión de la infraestructura de trading de IA de Bitget con el lanzamiento de Agent Hub, una plataforma diseñada para soportar agentes inteligentes que interactúan directamente con los mercados en tiempo real. Construido sobre el marco API de Bitget y un conjunto de herramientas estándar de Model Context Protocol, el sistema permite que estrategias automatizadas accedan de manera segura a los datos de mercado y ejecuten operaciones tanto en criptomonedas como en mercados tradicionales tokenizados.

Junto con el lanzamiento de la infraestructura, Bitget implementó una actualización de su aplicación móvil que muestra instrumentos cripto y financieros tradicionales lado a lado en la página principal de la plataforma. La actualización introduce una pestaña dedicada a TradFi, que proporciona acceso a productos vinculados a acciones, FX, índices, materias primas y metales preciosos, reflejando la creciente convergencia entre los mercados cripto y las finanzas globales. Las previsiones de la industria referenciadas por Bitget sugieren que hasta un 40% del trading mundial de acciones podría estar tokenizado para 2030, representando una oportunidad de mercado potencial de $15 a $30 billones.

Gracy Chen, CEO de Bitget, afirmó que la dirección de la plataforma refleja cómo evoluciona la infraestructura del mercado: “A medida que los mercados se mueven lateralmente, estamos redoblando esfuerzos para escalar nuestros productos para el próximo billón de usuarios. Con cripto, TradFi ahora tiene un nuevo hogar, y el trading con IA ofrece múltiples oportunidades para aprovechar la nueva economía global.”

Más allá de la infraestructura de trading, Bitget presentó Gracy AI, una iniciativa diseñada para proporcionar análisis de mercado impulsados por IA inspirados en la visión de liderazgo de Chen. La compañía también lanzó su programa comunitario Fan Club para fortalecer la participación local entre su base global de usuarios mediante eventos y campañas.

Fuera de la plataforma, Bitget apoyó el Torneo Juvenil LALIGA 2026 en Tailandia a través de su iniciativa Blockchain4Youth, reuniendo a 86 equipos juveniles de ocho países en una de las competiciones transfronterizas más grandes del sudeste asiático.

El informe también destacó que Bitget fue clasificada en sexto lugar mundialmente por volumen de trading en 2025, reflejando un crecimiento sostenido en los mercados spot y de derivados mientras el exchange expande su modelo de Universal Exchange.

