Le rapport de février de Bitget souligne une croissance annuelle de 86 % des réserves de BTC, tandis que les infrastructures de trading TradFi et d’IA s’étendent

VICTORIA, Seychelles, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle au monde (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange pour plateforme d’échange universelle) publie son Transparency Report (rapport de transparence) de février 2026, mettant en avant de solides afflux de capitaux, une augmentation des réserves de Bitcoin et le déploiement de nouvelles infrastructures de trading basées sur l’IA, alors que la plateforme continue de faire progresser sa stratégie Universal Exchange (UEX).

Au cours du mois, Bitget a enregistré 205,95 millions de dollars d’entrées nettes, se positionnant au troisième rang mondial parmi les plateformes d’échange centralisées selon DefiLlama. Cette performance a permis à Bitget de devancer plusieurs concurrents de plus grande envergure à une période où de nombreuses plateformes d’échange enregistraient des sorties nettes de capitaux. Parallèlement, les réserves de Bitcoin de Bitget ont continué d’augmenter. Les données de CryptoQuant indiquent que les avoirs en BTC sont passés d’environ 19 700 BTC au début de l’année 2025 à environ 36 700 BTC fin février 2026, soit une hausse de 86 % au cours de l’année écoulée. Cette accumulation s’est produite malgré une volatilité plus marquée du marché, ce qui suggère que les utilisateurs ont continué de déposer des actifs sur la plateforme même lors des replis de prix par rapport aux sommets précédents.

En février, Bitget a également étendu son infrastructure de trading IA avec le lancement d’Agent Hub, une plateforme conçue pour prendre en charge des agents intelligents interagissant directement avec les marchés en temps réel. Conçu à partir du cadre API de Bitget et d’une boîte à outils standardisée Model Context Protocol, le système permet à des stratégies automatisées d’accéder en toute sécurité aux données du marché et d’exécuter des transactions sur les marchés cryptographiques ainsi que sur les marchés traditionnels tokenisés.

Parallèlement au lancement de l’infrastructure, Bitget a déployé une mise à jour de son application mobile qui affiche les instruments financiers cryptographiques et traditionnels côte à côte sur la page d’accueil de la plateforme. La mise à jour introduit un onglet dédié TradFi offrant l’accès à des produits liés aux actions, aux devises, aux indices, aux matières premières et aux métaux précieux, reflétant la convergence croissante entre les marchés cryptographiques et la finance mondiale. Les prévisions du secteur référencées par Bitget suggèrent que jusqu’à 40 % des transactions boursières mondiales pourraient être tokenisés d’ici à 2030, ce qui représente une opportunité de marché potentielle de 15 000 à 30 000 milliards de dollars.

Gracy Chen, PDG de Bitget, a déclaré que l’orientation de la plateforme reflète l’évolution de l’infrastructure du marché. « Alors que les marchés stagnent, nous redoublons d’efforts pour développer nos produits afin d’accueillir le prochain milliard d’utilisateurs. Avec la cryptomonnaie, TradFi dispose désormais d’un nouveau terrain d’action, et le trading basé sur l’IA offre une multitude d’opportunités pour tirer parti de cette finance mondiale nouvelle génération ».

Au-delà de l’infrastructure de trading, Bitget a lancé Gracy AI, une initiative conçue pour fournir des analyses de marché basées sur l’IA et inspirées des perspectives de leadership de Gracy Chen. La société a également lancé son programme communautaire Fan Club afin de renforcer l’engagement localisé de sa base mondiale d’utilisateurs à travers des événements et des campagnes.

En dehors de la plateforme, Bitget a soutenu le Tournoi junior LALIGA 2026 en Thaïlande dans le cadre de son initiative Blockchain4Youth, réunissant 86 équipes de jeunes issus de huit pays dans l’une des plus importantes compétitions juniors transfrontalières d’Asie du Sud-Est.

Le rapport précise également que Bitget s’est classée sixième mondiale en volume de transactions en 2025, illustrant une croissance continue sur les marchés au comptant et des dérivés au moment où la plateforme développe son modèle Universal Exchange.

Pour plus d’informations et pour consulter la version complète du rapport de transparence de février 2026, cliquez ici.

