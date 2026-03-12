דו"ח פברואר של Bitget מדגיש צמיחה שנתית של 86% ברזרבות ביטקוין ככל שתשתיות המסחר ב-TradFi ובבינה מלאכותית מתרחבות

ויקטוריה, סיישל, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרסמה את דו"ח השקיפות שלה לחודש פברואר 2026, המדגיש זרימות הון חזקות, הרחבת עתודות ביטקוין ותשתית מסחר חדשה המונעת על ידי בינה מלאכותית, כאשר הפלטפורמה ממשיכה לקדם את אסטרטגיית הבורסה האוניברסלית (UEX) שלה.

במהלך החודש,Bitget רשמה 205.95 מיליון דולר בזרימות נטו, מדורגת במקום השלישי בעולם בין הבורסות המרכזיות לפי DefiLlama. הביצועים הציבו את Bitget לפני מספר מתחרים גדולים יותר בתקופה שבה מספר בורסות רשמו זרימות נטו היוצאות. בנוסף לכך, עתודות הביטקוין של Bitget המשיכו לעלות. נתונים מ-CryptoQuant מראים כי אחזקות הביטקוין עלו מכ-19,700 BTC בתחילת 2025 לכ-36,700 BTC בסוף פברואר 2026, מה שמייצג עלייה של 86% בשנה האחרונה. ההצטברות התרחשה למרות תנודתיות רחבה יותר בשוק, מה שמרמז שהמשתמשים המשיכו להפקיד נכסים בבורסה גם כאשר המחירים נסוגו מהשיאים הקודמים.

בחודש פברואר Bitget גם הרחיבה את תשתית המסחר שלה בבינה מלאכותית עם השקת Agent Hub , פלטפורמה שנועדה לתמוך בסוכנים חכמים באינטראקציה ישירה עם שווקים חיים. המערכת בנויה על מסגרת API של Bitget ועל ערכת כלים סטנדרטית של Model Context Protocol, ומאפשרת לאסטרטגיות אוטומטיות גישה מאובטחת לנתוני שוק ולבצע עסקאות בשווקים המסורתיים הקריפטוגרפיים והאסימוניים.

במקביל להשקת התשתיות, Bitget השיקה שדרוג לאפליקציה מובייל שממקם קריפטוגרפיה וכלים פיננסיים מסורתיים זה לצד זה בדף הבית של הפלטפורמה. העדכון מציג לשונית TradFi ייעודית המספקת גישה למוצרים הקשורים למניות, מט"ח, מדדים, סחורות ומתכות יקרות, ומשקפת את ההתכנסות הגוברת בין שוקי הקריפטוגרפיה לפיננסים גלובליים. תחזיות התעשייה שהוזכרו על ידי Bitget מצביעות על כך שעד 40% ממסחר המניות העולמי עשוי להפוך לאסימונים עד 2030, מה שמייצג הזדמנות שוק פוטנציאלית של 15 טריליון עד 30 טריליון דולר.

גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget, אמרה כי כיוון הפלטפורמה משקף את האופן שבו תשתית השוק מתפתחת. "ככל שהשווקים נעים הצידה, אנו מכפילים את המאמץ להרחיב את המוצרים שלנו עבור מיליארד המשתמשים הבאים. עם קריפטוגרפיה, ל-TradFi יש כעת בית חדש, ומסחר בבינה מלאכותית מביא שפע של הזדמנויות למנף את עולם הפיננסים החדש והמתמשך".

מעבר לתשתיות מסחר, Bitget הציגה את Gracy AI , יוזמה שנועדה לספק תובנות שוק מבוססות בינה מלאכותית בהשראת נקודות המבט המנהיגותיות של צ'ן. החברה גם השיקה את תוכנית מועדון המעריצים הקהילתית שלה לחיזוק המעורבות המקומית בקרב המשתמשים הגלובליים שלה באמצעות אירועים וקמפיינים.

מחוץ לפלטפורמה, Bitget תמכה בטורניר הנוער LALIGA 2026 בתאילנד באמצעות יוזמת Blockchain4Youth שלה, שאיחדה 86 קבוצות נוער משמונה מדינות באחת מתחרויות הנוער חוצות הגבולות הגדולות ביותר בדרום מזרח אסיה.

בדו"ח גם צוין כי Bitget דורגה שישית בעולם בנפח המסחר בשנת 2025, מה שמשקף צמיחה מתמשכת בשווקי הספוט והנגזרים ככל שהבורסה מרחיבה את מודל הבורסה האוניברסלית שלה.

למידע נוסף ולקריאת דוח השקיפות המלא מפברואר 2026, בקרו כאן .

