ビットゲットの2月度レポート、BTCの年間準備高が86%増加し、トラディファイとAI取引インフラが拡大したことを強調

セーシェル共和国ビクトリア発, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、2026年2月の透明性レポートを発表した。同書では、同プラットフォームがユニバーサル取引所 (UEX) 戦略を推進し続ける中、強力な資本流入、ビットコイン準備高の拡大、新たなAI駆動型取引インフラが強調されている。

デファイラマ (DefiLlama) によると、同月、ビットゲットは2億595万ドル (約326億円) の純流入を記録し、中央集権型取引所で世界第3位となった。 同期には複数の取引所が純流出を記録したが、ビットゲットのパフォーマンスは、より大規模の競合他社数社を上回った。 これと並行して、ビットゲットのビットコイン準備高は引き続き増加した。 クリプトクオント (CryptoQuant) のデータによると、BTC保有量は2025年初頭の約19,700 BTCから、2026年2月下旬には約36,700 BTCに増加し、過去1年間で86%の増加を示した。 この蓄積は市場全体のボラティリティにもかかわらず発生しており、価格が過去の高値から調整局面に入った後も、ユーザーが引き続き取引所に資産をデポジットしていることを示唆している。

2月に、ビットゲットは、リアルタイム市場と直接対話しているインテリジェント・エージェントを支援するプラットフォーム、エージェント・ハブ (Agent Hub) をローンチしてAI取引インフラを拡充した。 ビットゲットのAPIフレームワークと、標準化されたモデルコンテキストプロトコル (Model Context Protocol) ツールキットを基盤とするこのシステムは、自動化戦略が暗号資産およびトークン化された従来型市場において、市場データに安全にアクセスし、取引を実行することを可能にする。

ビットゲットは、インフラ導入と並行し、モバイルアプリのアップグレードを実施し、同プラットフォームのホームページ上で暗号資産と従来型金融商品を並列表示するようになった。 今回のアップデートではトラディファイ専用タブが追加され、株式連動商品、外国為替、指数、コモディティ、貴金属へのアクセスが可能となり、暗号資産市場とグローバル金融の融合が進んでいることを反映している。 ビットゲットが参照した業界予測によると、2030年までに世界中の株式取引の最大40%がトークン化され、15兆ドル (約2,372億円) から30兆ドル (約4,744億円) 規模の市場機会が生まれる可能性がある。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「当プラットフォームの方向性は、市場インフラの進化を反映しています。 市場が横ばい状態にある現在、当社は次の10億人のユーザーに向けた商品拡充に注力しています。 暗号資産により、トラディファイは新たな拠点を得て、AI取引は進行中の新世界金融を活用する多様な機会をもたらします。」

ビットゲットは、取引インフラに加え、 チェンのリーダーシップ観にインスパイアされた、AI駆動型市場インサイトを提供する取り組みであるグレイシーAI (Gracy AI) を導入した。 同社はまた、イベントやキャンペーンを通じたグローバルユーザー基盤における地域密着型エンゲージメント強化を目的とした、ファンクラブ (Fan Club) コミュニティプログラムを開始した。

同プラットフォーム外では、ビットゲットは「ブロックチェーンフォーユース (Blockchain4Youth)」イニシアチブを通じ、タイで開催された2026年ラ・リーガ・ユーストーナメント (LALIGA Youth Tournament) を支援し、東南アジア最大級の越境ユース競技大会として、8カ国から86のユースチームが集結した。

同レポートはまた、ビットゲットが2025年に取引高で世界第6位にランクインし、同取引所がユニバーサル取引所モデルを拡大する中、スポット市場とデリバティブ市場の両方で持続的な成長を遂げていることを反映している。

詳細情報および2026年2月版透明性レポート全文は、こちらを参照されたい。

ビットゲットについて

ビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 同エコシステムは、コパイロットとして取引注文を執行するAIエージェントにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに取り組んでいる。 ビットゲットは、ラ・リーガ (LALIGA) や MotoGP™ との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたトラディファイ市場をリードしており、世界150の地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい: ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

報道関係者向け問い合わせ先：media@bitget.com

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることを推奨する。 投資の価値は変動する可能性があり、運用目標を達成できない場合や、投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、自身の資産運用経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうるいかなる損失についても一切の責任を負わない。 ここに記載された内容は、資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、同社の利用規約を参照されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25f4c089-cd0d-4bd8-a4e4-550075879252