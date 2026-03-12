Bitget 2월 보고서, 비트코인 보유량 연간 86% 증가하며 TradFi·AI 거래 인프라 확대 조명

빅토리아 세이셸, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 2026년 2월 투명성 보고서를 발표하며, 플랫폼이 UEX 전략을 지속적으로 추진하는 가운데 강한 자금 유입, 비트코인 보유량 확대, 그리고 AI 기반 거래 인프라 도입 성과를 강조했다.

해당 기간 동안 Bitget은 2억595만 달러의 순유입을 기록했으며, DefiLlama 기준으로 전 세계 중앙화 거래소 가운데 세 번째로 높은 순유입 규모를 나타냈다. 여러 거래소가 순유출을 기록한 시기에 Bitget은 일부 더 큰 경쟁 거래소들보다 앞서는 성과를 보였다. 또한 Bitget의 비트코인 보유량도 계속 증가했다. CryptoQuant 데이터에 따르면 BTC 보유량은 2025년 초 약 1만9,700 BTC에서 2026년 2월 말 약 3만6,700 BTC로 늘어나며 지난 1년 동안 86% 증가했다. 이러한 축적은 시장 전반의 변동성이 지속되는 상황에서도 이루어졌으며, 이는 가격이 이전 고점에서 조정을 겪는 동안에도 사용자들이 계속해서 자산을 거래소에 예치했음을 시사한다.

또한 2월에는 Bitget이 Agent Hub를 출시하며 AI 거래 인프라도 확대했다. Agent Hub는 지능형 에이전트가 실제 시장과 직접 상호작용할 수 있도록 설계된 플랫폼이다. Bitget의 API 프레임워크와 표준화된 Model Context Protocol(MCP) 툴킷을 기반으로 구축된 이 시스템은 자동화된 거래 전략이 시장 데이터에 안전하게 접근하고 암호화폐와 토큰화된 전통 금융 시장 전반에서 거래를 실행할 수 있도록 지원한다.

이 인프라 출시와 함께 Bitget은 모바일 앱도 업그레이드해 플랫폼 홈 화면에서 암호화폐와 전통 금융 상품을 나란히 표시하도록 했다. 이번 업데이트에는 TradFi 전용 탭이 새롭게 추가되어 주식 연계 상품, 외환(FX), 지수, 원자재, 귀금속 등에 대한 접근을 제공한다. 이는 암호화폐 시장과 글로벌 금융 시장 간 융합이 점점 확대되고 있음을 반영한다. Bitget이 인용한 업계 전망에 따르면 2030년까지 전 세계 주식 거래의 최대 40%가 토큰화될 수 있으며, 이는 약 15조~30조 달러 규모의 잠재 시장을 형성할 수 있을 것으로 예상된다.

Bitget의 CEO인 그레이시 첸(Gracy Chen)은 이러한 플랫폼 방향성이 시장 인프라의 변화 흐름을 반영한다고 설명했다. 그는 “시장이 횡보하는 상황에서도 우리는 다음 10억 명의 사용자를 위한 제품 확장에 더욱 집중하고 있다. 암호화폐를 통해 이제 TradFi는 새로운 터전을 갖게 되었고, AI 트레이딩은 새로운 금융 환경에서 다양한 기회를 만들어 내고 있다”라고 말했다.

거래 인프라 확장 외에도 Bitget은 Gracy AI라는 새로운 이니셔티브를 도입했다. 이는 첸 CEO의 리더십 관점에서 영감을 받아 AI 기반 시장 인사이트를 제공하기 위한 프로그램이다. 또한 회사는 글로벌 사용자 기반과의 지역별 참여를 강화하기 위해 이벤트와 캠페인을 중심으로 운영되는 Fan Club 커뮤니티 프로그램도 새롭게 출시했다.

플랫폼 외 활동으로 Bitget은 Blockchain4Youth 이니셔티브를 통해 태국에서 열린 2026 LALIGA 유소년 토너먼트를 지원했다. 이 대회에는 8개국에서 86개 유소년 팀이 참가했으며, 동남아시아에서 가장 큰 규모의 국경 간 유소년 축구 대회 가운데 하나로 평가된다.

보고서는 또한 Bitget이 2025년 거래량 기준으로 전 세계 6위를 기록했다고 밝혔다. 이는 거래소가 Universal Exchange 모델을 확대하는 가운데 현물 및 파생상품 시장 전반에서 지속적인 성장세를 이어가고 있음을 보여준다.

더 많은 정보와 2026년 2월 투명성 보고서 전체 내용은 해당 링크에서 확인할 수 있다.

Bitget 소개

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. Bitget은 라리가(LaLiga), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

