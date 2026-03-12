Laporan Februari Bitget Menyerlahkan Pertumbuhan Rizab BTC Tahunan Sebanyak 86% ketika Infrastruktur Dagangan TradFi dan AI Terus Berkembang

VICTORIA, Seychelles, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah mengeluarkan Laporan Ketelusan Februari 2026, menyorot aliran modal kukuh, pertumbuhan rizab Bitcoin serta infrastruktur dagangan baharu berasaskan AI ketika platform ini terus memajukan strategi Universal Exchange (UEX).

Sepanjang bulan tersebut, Bitget merekodkan aliran masuk bersih USD 205.95 juta, menduduki tempat ketiga global dalam kalangan bursa berpusat menurut DefiLlama. Prestasi ini meletakkan Bitget di kedudukan lebih tinggi berbanding beberapa pesaing yang lebih besar, dalam tempoh di mana banyak bursa mencatat aliran keluar bersih. Pada masa yang sama, rizab Bitcoin Bitget terus meningkat. Data daripada CryptoQuant menunjukkan pegangan BTC naik daripada kira-kira 19,700 BTC pada awal 2025 kepada sekitar 36,700 BTC menjelang akhir Februari 2026 — mewakili peningkatan 86% sepanjang tahun lalu. Pengumpulan ini berlaku meskipun pasaran lebih luas berdepan turun naik, menandakan bahawa pengguna terus mendepositkan aset ke bursa walaupun harga menyusut daripada paras tertinggi sebelumnya.

Bulan Februari turut menyaksikan Bitget memperluas infrastruktur dagangan AI dengan pelancaran Agent Hub, sebuah platform yang direka untuk menyokong agen pintar berinteraksi secara langsung dengan pasaran sebenar. Sistem ini, yang dibangunkan berasaskan rangka kerja API Bitget serta kit alat Model Context Protocol yang telah dipiawaikan, membolehkan strategi automasi mengakses data pasaran dengan selamat dan melaksanakan dagangan merentasi kripto serta pasaran tradisional yang ditokenisasi.

Seiring dengan pelancaran infrastruktur tersebut, Bitget turut melancarkan naik taraf aplikasi mudah alih yang meletakkan instrumen kripto dan kewangan tradisional bersebelahan di halaman utama platform. Kemas kini ini memperkenalkan tab khusus TradFi yang menyediakan akses kepada produk berkaitan saham, FX, indeks, komoditi serta logam berharga, mencerminkan konvergensi yang semakin meningkat antara pasaran kripto dan kewangan global. Ramalan industri yang dirujuk oleh Bitget menunjukkan bahawa sehingga 40% dagangan saham global boleh ditokenisasi menjelang tahun 2030, mewakili peluang pasaran berpotensi bernilai USD 15 trilion hingga USD 30 trilion.

Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget, berkata hala tuju platform mencerminkan evolusi infrastruktur pasaran. “Ketika pasaran bergerak mendatar, kami menggandakan usaha untuk meningkatkan skala produk bagi memenuhi keperluan berbilion pengguna baharu. Kripto kini menjadi rumah baharu bagi TradFi dan dagangan AI membuka pelbagai peluang untuk memanfaatkan kewangan dunia baharu yang sedang berlangsung.”

Selain infrastruktur dagangan, Bitget memperkenalkan Gracy AI, sebuah inisiatif yang direka untuk menyampaikan cerapan pasaran berasaskan AI yang diinspirasikan oleh perspektif kepimpinan Chen. Syarikat ini juga melancarkan program komuniti Fan Club untuk memperkukuh penglibatan setempat di seluruh pangkalan pengguna global melalui acara dan kempen.

Di luar platform, Bitget menyokong 2026 LALIGA Youth Tournament di Thailand melalui inisiatif Blockchain4Youth, menghimpunkan 86 pasukan belia dari lapan negara dalam salah satu pertandingan belia rentas sempadan terbesar di Asia Tenggara.

Laporan itu turut menyatakan bahawa Bitget menduduki tempat keenam di peringkat global mengikut volum dagangan pada tahun 2025, mencerminkan pertumbuhan berterusan merentasi pasaran spot dan derivatif ketika bursa ini memperluas model Universal Exchange.

Untuk maklumat lanjut dan membaca Laporan Ketelusan Februari 2026 penuh, layari di sini.

Perihal Bitget

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dan menawarkan akses kepada lebih 2 juta token kripto, lebih daripada 100 saham ditokenisasi, ETF, komoditi, FX serta logam berharga seperti emas. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ejen AI yang bertindak sebagai co-pilot dalam pelaksanaan dagangan. Bitget memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik bersama LALIGA dan MotoGP™. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Bitget kini menerajui pasaran TradFi yang ditokenisasi, dengan menawarkan yuran terendah industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 wilayah di seluruh dunia.

