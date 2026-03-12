Bitget 2 月报告：比特币年度储备增长 86%，TradFi 与 AI 交易基础设施持续扩展

塞舌尔维多利亚, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 发布 2026 年 2 月透明度报告，重点展示了强劲的资本流入、不断扩大的比特币储备以及全新 AI 驱动的交易基础设施。该平台正持续推进其全景交易所 (UEX) 战略。

当月，Bitget 录得 2.0595 亿美元净流入，根据 DefiLlama 数据，该成绩在全球中心化交易所中位列第三。 在多家交易所录得净流出的时期，Bitget 的表现超越了若干规模更大的竞争对手。 与此同时，Bitget 的比特币储备持续攀升。 CryptoQuant 的数据显示，其比特币持仓量从 2025 年初的约 19,700 BTC 增至 2026 年 2 月底的约 36,700 BTC，这意味着过去一年内增长了 86%。 这一资产积累发生在更广泛的市场波动背景下，表明即使在价格从前期高点回落的情况下，用户仍在持续向该交易所存入资产。

2 月，Bitget 还通过推出 Agent Hub 扩展了其 AI 交易基础设施，该平台旨在支持智能代理与实时市场直接交互。 该系统基于 Bitget 的 API 框架和标准化的模型上下文协议 (Model Context Protocol) 工具包构建，允许自动化策略安全地访问市场数据，并在加密货币和代币化传统市场执行交易。

伴随基础设施的推出，Bitget 进行了移动应用升级，将加密货币与传统金融工具并列展示在平台首页。 此次更新引入了一个专门的 TradFi 标签，提供对股票挂钩产品、外汇、指数、大宗商品和贵金属的访问，反映了加密市场与全球金融日益融合的趋势。 Bitget 引用的行业预测表明，到 2030 年，全球多达 40% 的股票交易可能实现代币化，代表着潜在 15 万亿至 30 万亿美元的市场机遇。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示，平台的发展方向反映了市场基础设施的演进趋势。 “在市场横盘整理之际，我们正加倍努力，为下一个十亿用户扩展我们的产品。 加密货币为 TradFi 开辟了全新阵地，而 AI 交易则为把握持续演进的新世界金融创造了无限机遇。”

除了交易基础设施，Bitget 还推出了 Gracy AI，这是一项旨在提供 AI 驱动型市场洞察的举措，其灵感源自 Gracy Chen 的领导力视角。 该公司还启动了其 Fan Club 社群计划，旨在通过各类活动和推广加强其全球用户的本地化互动。

平台之外，Bitget 通过其 Blockchain4Youth 计划支持了 2026 年在泰国举办的 LALIGA 青少年锦标赛，汇聚了来自八个国家的 86 支青少年队伍，成为东南亚最大的跨国青少年赛事之一。

报告还指出，Bitget 在 2025 年全球交易量排名中位列第六，这反映出随着该交易所扩展其全景交易所模式，其在现货和衍生品市场的持续增长。

如需了解更多信息并阅读 2026 年 2 月的完整透明度报告，请访问此处。

Bitget 是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币、100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属。 该生态体系致力于通过其 AI 智能体帮助用户更智能地进行交易，作为"副驾驶"辅助交易执行。 Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 及 MotoGP™。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 Bitget 目前领跑代币化 TradFi 市场，在全球 150 个地区提供行业最低费率与最高流动性。

