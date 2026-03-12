Bitget 2 月報告指出，受惠於傳統金融與人工智能交易設施的雙重驅動，其比特幣儲備較去年同期大幅增長 86%

塞舌爾維多利亞, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 發佈 2026 年 2 月透明度報告，重點闡述隨著平台持續推進其全景交易所 (UEX) 戰略，期內錄得強勁資金流入、比特幣儲備持續增加，以及推出由人工智能 (AI) 驅動的全新交易基礎設施。

同月，Bitget 錄得 2.0595 億美元淨流入，按 DefiLlama 數據，其表現於全球中心化交易所中位居第三。 在多間交易所面臨資金外流之際，Bitget 卻逆市突圍，超越多間規模更大的競爭對手。 與此同時，Bitget 的比特幣儲備亦持續攀升。 根據 CryptoQuant 的數據，Bitget 的比特幣持倉量由 2025 年初約 19,700 枚 BTC，增至 2026 年 2 月底約 36,700 枚 BTC，過去一年升幅達 86%。 儘管大市波動加劇，資產積累依然持續，反映即使幣價從高位回落之際，用戶仍持續將資產存入至交易所。

Bitget 亦在 2 月推出了 Agent Hub，進一步拓展其人工智能交易基礎設施。此平台專為支援智能代理直接參與即時市場交易而設。 此系統建基於 Bitget 的應用程式介面 (API) 框架及標準化的模型上下文協定 (Model Context Protocol) 工具套裝，讓自動化策略能夠安全獲取市場數據，並在加密貨幣及代幣化傳統市場中執行交易。

隨著基礎設施推出，Bitget 亦更新了其流動應用程式，在平台主頁上將加密貨幣與傳統金融工具並列展示。 是次更新增設傳統金融 (TradFi) 專用分頁，提供股票掛鈎產品、外匯 (FX)、指數、大宗商品及貴金屬等交易選項，體現加密貨幣市場與全球金融日漸融合的趨勢。 Bitget 引述業界預測指出，到 2030 年，全球高達 40% 的股票交易有望實現代幣化，這意味著一個潛在規模達 15 兆至 30 兆美元的市場機遇。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示，平台的發展方向體現市場基礎設施的演進趨勢。 「市場波瀾不驚之際，我們正加倍下注，為迎接下一個十億用戶而擴充產品版圖。 加密貨幣為傳統金融開闢新天地；人工智能交易更帶來無限可能，讓我們能乘勢而上，參與這場新世界金融的變革。」

除了交易基礎設施外，Bitget 亦推出了 Gracy AI 功能，旨在借鑑 Chen 的領導視角，提供由人工智能驅動的市場分析。 公司也推出了 Fan Club 社群計劃，旨在透過多元活動，加強與全球用戶的在地聯繫。

在平台業務以外，Bitget 透過「Blockchain4Youth」計劃，支持了在泰國舉辦的 2026 LALIGA 青年錦標賽，賽事雲集來自八個國家的 86 支青年球隊，成為東南亞規模數一數二之大的跨境青年賽事。

報告亦提到，Bitget 在 2025 年交易量排名位列全球第六，反映隨著全景交易所模式的推展，其現貨及衍生產品市場均錄得持續增長。

如欲獲取更多資訊和閱覽 2026 年 2 月透明度報告全文，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.25 億用戶提供服務，讓其接入超過 200 萬種加密貨幣代幣，以及逾 100 種代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF)、大宗商品、外匯 (FX) 及黃金等貴金屬。 Bitget 生態系統致力運用人工智能代理，協助用戶更明智地交易，實現交易執行的協作導航。 Bitget 透過與 LALIGA 及 MotoGP™ 達成策略合作夥伴關係，積極推動加密貨幣的廣泛應用。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 Bitget 目前在代幣化傳統金融市場佔據領導地位，為全球 150 個地區的用戶提供行內最低價及最高流動性的服務。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25f4c089-cd0d-4bd8-a4e4-550075879252