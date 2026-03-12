„Tesonet Global“ siekia padidinti turimą „Artea“ banko akcijų dalį

AB „Artea“ bankas („Artea Bankas“ arba „Bankas“) 2026 m. kovo 12 d. gavo UAB „Tesonet Global“ („Tesonet Global“) pranešimą apie ketinimą padidinti turimą Banko akcijų paketą iki 31.68% (įskaitant šiuo metu „Tesonet Global“ priklausantį akcijų paketą). Šiam tikslui „Tesonet Global“ sudarė toliau nurodytus sandorius.
2026 m. kovo 12 d. „Tesonet Global“ sudarė ir įvykdė akcijų pirkimo - pardavimo sutartį su UAB „Willgrow“ („Willgrow“), pagal kurią įsigijo 2,52% Banko akcijų už 1,1012 EUR už vieną akciją. Po šio sandorio „Tesonet Global“ akcijų paketas padidėjo iki 9,86%.
Tą pačią dieną „Tesonet Global“ taip pat pasirašė sąlygines sutartis dėl papildomų Banko akcijų įsigijimo iš eilės esamų akcininkų. Pagal šias sutartis numatoma įsigyti visas „Willgrow“ turimas akcijas (likusią 6,59% Banko akcijų dalį), visas Algirdo Butkaus (įskaitant susijusius asmenis, iš viso valdančius 5,48% Banko akcijų), Dariaus Vyšniausko (įskaitant susijusius asmenis, iš viso valdančius 2,33% Banko akcijų) ir Arvydo Saldos (įskaitant susijusius asmenis, iš viso valdančius 1,59% Banko akcijų) turimas akcijas, taip pat dalį Gintaro Kateivos (įskaitant susijusius asmenis, parduodama 4,60% Banko akcijų dalis) ir AB „Invalda INVL" (parduodama 1,22% Banko akcijų dalis iš bendro 19,94% turimo paketo) turimų Banko akcijų.
Akcijų pirkimo kaina bus nustatyta sandorių užbaigimo metu, remiantis paskutine viešai paskelbta Banko buhalterine verte vienai akcijai, padauginta (i) iš kiekvieno atitinkamo akcininko parduodamų akcijų skaičiaus ir (ii) iš koeficiento 1.2x, kaip nustatyta sutartyse.
Akcijų įsigijimas bus vykdomas keliais sandoriais ir priklausys nuo reguliacinių bei kitų būtinų leidimų gavimo (pvz., Europos Centrinio Banko, Lietuvos banko ir kt.). „Tesonet Global” siekia užbaigti sąlyginėse sutartyse numatytus sandorius iki 2027 m. pirmojo ketvirčio pabaigos.
„Tesonet Global“ taip pat paskelbė apie savo ketinimus kreiptis į Europos Centrinį Banką dėl leidimo įgyti kontrolinį Banko akcijų paketą. Gavus tokį leidimą, „Tesonet Global“ vertins galimybes sudaryti papildomus sandorius rinkoje, siekiant Banko kontrolinio akcijų paketo.
Šiuo metu Artea Bankas įgyvendina strateginę ir technologinę transformaciją. Remdamasi savo patirtimi kuriant ir auginant skaitmenines platformas ir verslus, „Tesonet Gobal” tiki, kad gali reikšmingai prisidėti prie šio proceso spartinimo, jei bus gauti reikiami leidimai. „Tesonet Global“ mato didelį ilgalaikį Banko potencialą ir yra įsitikinusi, kad Lietuvos bankų sektoriaus laukia esminiai pokyčiai ir reikšmingas augimas.
„Tesonet Global“ įkūrėjas Tomas Okmanas teigė: „Tikime Banko komandos pasirinkta kryptimi. Mūsų tikslai nesikeičia – sujungdami savo stiprybes siekiame padėti atskleisti visą Banko potencialą ir kurti ilgalaikę vertę klientams bei rinkai. Džiaugiamės laukiančiomis galimybėmis ir galimybe, kaip akcininkui, prisidėti prie kito augimo etapo.“
Apie Tesonet Global
„Tesonet Global“ įkurta 2008 m., yra tarptautinė technologijų bendrovė, kurianti ir vystanti produktus kibernetinio saugumo, dirbtinio intelekto, interneto analitikos ir kitose srityse, taip pat investuojanti į šių sričių bendroves. Grupė išaugino pasauliniu mastu pripažintas bendroves, įskaitant kibernetinio saugumo lyderes Nord Security ir Surfshark, interneto analitikos platformą Oxylabs bei dirbtinio intelekto įmonę nexos.ai, taip pat aktyviai investuoja į tokias bendroves kaip Hostinger, CASTAI ir Turing College. Turėdama tvirtus inžinerinius pagrindus ir nuolat augantį dirbtinio intelekto investicijų portfelį, Tesonet Global savo strateginėms partnerystėms suteikia gilią operacinę ir technologinę kompetenciją.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447