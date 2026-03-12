„Invalda INVL“ parduoda 1,22 proc. „Artea“ banko akcijų

Pirmaujanti turto valdymo grupė Baltijos šalyse „Invalda INVL“ kovo 12 d. su Tesonet Global sudarė sutartį, kuria parduoda 7.987.158 vnt. „Artea“ banko akcijų, sudarančių 1,22 proc. banko įstatinio kapitalo. Šiuo metu „Invalda INVL“ valdo 19,94 proc. „Artea“ banko akcijų.
„Tesonet yra vienas sėkmingiausių globaliai veikiančių Lietuvos verslų. Tikime, kad jų įsitraukimas ir augančios investicijos į „Artea“ paskatins spartesnį banko vystymąsi, didesnę orientaciją į technologijas bei klientus“, – sako „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis.
Atsižvelgiant į tai, kad „Artea“ bankas vykdo savų akcijų supirkimo programas ir gali nuspręsti anuliuoti supirktas savas akcijas, „Invalda INVL“ nutarė nežymiai sumažinti turimą akcijų paketą, užsitikrindama, kad neviršytų Europos centrinio banko leidime nustatytos 20 proc. ribos.
Sandorio uždarymo dieną akcijų pardavimo kaina bus apskaičiuota banko akcijos buhalterinę vertę, nustatytą pagal paskutinę viešai skelbtą informaciją ataskaitinio laikotarpio pabaigai, padauginant iš parduodamo akcijų skaičiaus ir šalių sutarto 1,2 koeficiento, bei koreguojant, atsižvelgiant į akcinius įvykius, kurie įvyko nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki sandorio uždarymo dienos.
Sandoris bus užbaigtas tik, jei Tesonet Global gaus priežiūros institucijų ir kitus būtinus leidimus (Europos centrinio banko, Lietuvos banko ir kt.). Sandorį tikimąsi užbaigti iki 2027 m. pirmojo ketvirčio pabaigos.
