De nouvelles possibilités publicitaires désormais accessibles via PATTISON grâce à l'ouverture des lignes 5 et 6 du TTC





TORONTO, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PATTISON Affichage extérieur élargit désormais son portefeuille publicitaire dans le réseau de transport en commun de Toronto d’est en ouest, alors que la TTC met en service les nouvelles lignes de train léger sur rail (TLR) Line 5 Eglinton et Line 6 Finch West. Les lignes 5 et 6 offrent aux usagers un service de train léger rapide, pratique et fiable le long de ces corridors très fréquentés de la ville. Les correspondances directes avec les lignes 1 et 2 de la TTC, ainsi que les liens avec le transport régional, permettent aux usagers d’accéder aux principaux axes de déplacement de Toronto comme jamais auparavant. PATTISON assure une visibilité sur ces nouveaux trajets grâce à une présence dans 17 stations, offrant une variété d’options publicitaires, tant statiques que numériques, pour les marques souhaitant rejoindre les navetteurs aux extrémités est et ouest de la ville. La ligne 5 Eglinton comprend 15 nouvelles stations ultramodernes, conçues pour être spacieuses et contemporaines, offrant aux marques l’occasion de créer un impact durable grâce à des murales grand format, des affiches de station 4x6 et des affiches numériques de 75 pouces situées aux niveaux du hall et des quais. De façon similaire, les stations Finch West et Humber College de la ligne 6 Finch West s’ajoutent au réseau existant de stations de la TTC desservies par PATTISON, où une vaste gamme d’options publicitaires est offerte – des habillages de fenêtres aux murales d’escaliers, en passant par les écrans numériques face aux quais, et bien plus encore. Les possibilités créatives sont infinies.

Pour les annonceurs, cela représente une occasion puissante d’atteindre un nouveau niveau de visibilité et d’élargir leur portée auprès de différents secteurs de la ville. Des déplacements plus rapides, une meilleure connectivité et des stations modernes font du transport en commun une option encore plus attrayante pour des milliers d’usagers quotidiens.

« Félicitations à la TTC pour la mise en service tant attendue des lignes 5 Eglinton et 6 Finch West. Grâce à ces nouveaux trajets maintenant en fonction, PATTISON Affichage extérieur est en mesure d’offrir des solutions publicitaires encore plus innovantes et de grande qualité à un auditoire élargi, rejoignant de nouveaux quartiers et communautés dans leurs déplacements quotidiens. Notre équipe de vente expérimentée est prête à générer un impact mesurable grâce à ces nouveaux réseaux de TLR », a déclaré Steve McGregor, président de PATTISON Affichage extérieur.

Partenaire exclusif pour la publicité dans le réseau de la TTC depuis plus d’une décennie, l’expertise inégalée de PATTISON en publicité dans le transport collectif se trouve encore renforcée par cette plus récente expansion du réseau de la TTC.

À propos de PATTISON Affichage extérieur

PATTISON Affichage extérieur, une division du Groupe Jim Pattison, est la plus grande entreprise d’affichage publicitaire extérieur au Canada. PATTISON aide les marques et les entreprises à exploiter tout le potentiel de la publicité extérieure en offrant la gamme la plus complète de produits, de marchés, d’analyses et de services de soutien à la clientèle.

Avec des origines remontant à 1908, PATTISON propose des solutions innovantes en affichage extérieur grâce à une vaste gamme de produits, allant des panneaux d’affichage traditionnels à la publicité dans le transport en commun, le numérique, les aéroports, les immeubles de bureaux et les environnements urbains.

PATTISON a son siège social à Toronto (Ontario) et compte plus de 25 bureaux de vente à travers le pays, offrant aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à des produits disponibles dans plus de 200 marchés d’un océan à l’autre.

