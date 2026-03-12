Chassieu, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amoéba erhält seinen ersten Auftrag von Koppert und bestätigt seine Umwandlung in eine Handelsgesellschaft

Chassieu (Frankreich), 11. März 2026 – 18:00 Uhr – Amoéba (FR0011051598 – ALMIB), ein Greentech-Industrieunternehmen, das sich auf die Entwicklung natürlicher mikrobiologischer Lösungen auf der Grundlage der patentierten Nutzung von Amöben spezialisiert hat, gibt bekannt, dass es seinen ersten Auftrag von seinem Partner Koppert, dem Weltmarktführer im Bereich Biocontrolling, erhalten hat. Amoéba wird damit zu einer echten Handelsgesellschaft, deren Aktivitäten im Bereich Biocontrolling nun um ihre Tochtergesellschaft Green 4 Agro herum strukturiert sind, die von Jean-Marc PETAT, dem ehemaligen Geschäftsführer der Gesellschaft und Experte auf diesem Gebiet, geleitet wird.

Ein erster Auftrag, der eine neue Phase in der Geschichte von Amoéba einleitet

Die ersten Lieferungen dieses Auftrags, der Teil der im Juni 2025 mit Koppert unterzeichneten Vertriebsvereinbarung für Weinbau und Gemüseanbau in 18 europäischen Ländern und in den Vereinigten Staaten ist, werden ab April 2026 erfolgen.

Vor dem Hintergrund einer Beschleunigung der Regulierungsmaßnahmen, insbesondere aufgrund der Anträge aus den Agrarsektoren auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die Vermarktung von AXPERA sowie des Eintritts in die letzte Phase der endgültigen Marktzulassung von AXPERA in Frankreich,1 wird es dieser Auftrag ermöglichen, die notwendigen Lagerbestände aufzubauen, um die ersten Anfragen in Frankreich, Italien und den Niederlanden zu bedienen. Amoéba unterstreicht damit seine Fähigkeit, den wachsenden Bedarf der Fachleute an seinen Lösungen zu decken, um sie bei der Bekämpfung von Pilzkrankheiten zu unterstützen.

Amoéba und Koppert bestätigen somit die vielversprechenden Aussichten ihrer Partnerschaft, die an die Einführung von TIAGAN Anfang des Jahres anknüpft, dem Handelsnamen der Lösung von Amoéba für den Weinbau. Beide Unternehmen setzen ihre Zusammenarbeit fort, um die besten Angebote für die verschiedenen Märkte zu ermitteln, die unter ihre Vereinbarung fallen.

Bei dieser Gelegenheit erklärte Martin KOPPERT, Vertriebsleiter von Koppert: „Wir sind mit dem Beginn unserer Zusammenarbeit mit Amoéba sehr zufrieden. Ihr Biofungizid weist einzigartige Eigenschaften auf und bietet den Fachleuten konkrete und umweltfreundliche Lösungen. Wir haben uns für einen schrittweisen Ansatz entschieden, um zunächst die Regionen und Kulturen anzusprechen, die vorrangig behandelt werden sollen, bevor wir die Zielgebiete ausweiten. Die Entwicklung und anschließende Vorstellung von TIAGAN im Januar, unserem Produkt für Weinbauprofis, ist ein perfektes Beispiel für diesen Ansatz und den erfolgreichen Beginn unserer Zusammenarbeit. “

Die Tätigkeiten im Bereich Biocontrolling sind um die Tochtergesellschaft Green 4 Agro herum strukturiert

Mit der offiziellen Umwandlung von Amoéba in eine Handelsgesellschaft strukturiert das Unternehmen seine Aktivitäten im Agrarsektor nun rund um seine Tochtergesellschaft Green 4 Agro2, die sich der Vermarktung und Entwicklung seiner Biofungizide und Biostimulanzien widmet. Das Kapital von Green 4 Agro wird zu 100 % von Amoéba gehalten.

Green 4 Agro wird seit dem 1. März 2026 von Jean-Marc PETAT geleitet, der bis zum 28. Februar 2026 Mitglied des Verwaltungsrats von Amoéba war. Er verfügt über umfassende Erfahrung im Agrarsektor und im Bereich des Biocontrollings, die er in fast 30 Jahren beim BASF-Konzern, einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich des Pflanzenschutzes, gesammelt hat.

Jean-Marc PETAT, Geschäftsführer von Green 4 Agro, erklärte: „Dieser erste Auftrag unterstreicht das vielversprechende Potenzial unserer Partnerschaft mit Koppert, mit denen wir eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Der Erfolg dieses ersten Schrittes ist eine hervorragende Nachricht für unsere zukünftige Geschäftsentwicklung mit Koppert. Wir freuen uns darauf, den Anforderungen von Fachleuten und landwirtschaftlichen Branchen gerecht zu werden, die in einem zunehmend restriktiven regulatorischen Umfeld agieren und uns täglich in Europa und anderen Ländern ihr Interesse an unserer Lösung zeigen. “

Über Amoéba:

Amoéba wurde 2010 gegründet und ist ein Greentech-Unternehmen mit Sitz in Chassieu (Lyon, Frankreich), das sich zum Ziel gesetzt hat, durch die patentierte Nutzung von Amöben in den Bereichen Pflanzenschutz und Kosmetik zu einem wichtigen Akteur bei der Behandlung mikrobiologischer Risiken zu werden.

Amoéba verfügt über ein weltweit einzigartiges Know-how, das durch zahlreiche Patente geschützt ist, und ist heute das einzige Unternehmen, das die Amöbe Willaertia für Anwendungen im Bereich Biocontrolling und in der Kosmetik industriell nutzen darf. Nach Kenntnis des Unternehmens ist es zudem das einzige Unternehmen, das in der Lage ist, die Produktion im industriellen Maßstab in Mengen sicherzustellen, die mit kommerziellen Anwendungen kompatibel sind, um eine nachhaltige Alternative zu den heute weit verbreiteten chemischen Produkten anzubieten.

Amoéba konzentriert sich derzeit auf den weltweiten Biocontrolling-Markt für den Pflanzenschutz sowie die Kosmetikbranche. Da die Vermarktung von Pflanzenschutzmitteln dem Erhalt lokaler behördlicher Genehmigungen unterliegt, hat das Unternehmen die erforderlichen behördlichen Schritte unternommen und die Zulassungsanträge in Europa und den USA eingereicht. Bezüglich des Wirkstoffs hat es bereits 2022 die Zulassung in den USA und die endgültige positive Bewertung der EFSA in Europa erhalten. Die Zulassung des Produkts wurde 2025 für die Vereinigten Staaten erteilt und wird für 2026 in Frankreich und anschließend in anderen europäischen Zielländern erwartet.

Für die kosmetische Anwendung ist keine vorherige Genehmigung durch eine zuständige Behörde in Europa und den USA erforderlich. Der kosmetische Inhaltsstoff ist bereits in der INCI-Liste (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) aufgeführt, was den Weg für die weltweite Vermarktung ebnet, mit Ausnahme von China, wo eine lokale Zulassung erforderlich ist.

Amoéba ist ein an der Euronext Growth (ALMIB) notiertes Unternehmen. Das Unternehmen ist Mitglied des Netzwerks „Bpifrance Excellence“ und ist für die PEA-PME-Regelung (Aktiensparplan für kleine und mittelständische Unternehmen) berechtigt. Weitere Informationen unter www.amoeba-nature.com



Kontakte:

Amoéba ACTUS finance & communication Droit Devant Geschäftsführer



Jean-François DOUCET 04 26 69 16 00



jf.doucet@amoeba-



nature.com

Investorenbeziehungen



Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME



01 53 67 36 79



amoeba@actus.fr

Finanzpresse-



beziehungen



Serena BONI



04 72 18 04 92



sboni@actus.fr

Branchen- und



Öffentlichkeitsarbeit



Laëtitia PINTO



07 64 83 39 85



pinto@droitdevant.fr





Warnung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu Amoéba, die auf unseren aktuellen Schätzungen und Annahmen sowie den uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Amoéba gibt jedoch keine Zusicherungen bezüglich der Erfüllung der in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Prognosen, die Risiken unterliegen, einschließlich derjenigen, die im Allgemeinen Registrierungsdokument von Amoéba beschrieben sind, das am 17. April 2025 bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde unter der Nummer D.25-0281 eingereicht wurde und auf der Website von Amoéba ( www.amoeba-nature.com ) aufrufbar ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen auch Risiken, die Amoéba nicht bekannt sind oder die von Amoéba zu diesem Zeitpunkt nicht als signifikant erachtet werden. Das Eintreten aller oder eines Teils dieser Risiken könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, finanziellen Bedingungen, Leistungen oder Erfolge von Amoéba erheblich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen, finanziellen Bedingungen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

1 Siehe Pressemitteilung vom 23. Februar 2026.

2 Siehe Pressemitteilung vom 15. Oktober 2025.

Anhang