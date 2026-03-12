Chassieu, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amoéba riceve il suo primo ordine da Koppert e conferma la sua trasformazione in società commerciale

Chassieu (Francia), 11 marzo 2026 – ore 18:00 - Amoéba (FR0011051598 - ALMIB), greentech industriale specializzata nello sviluppo di soluzioni microbiologiche naturali basate sullo sfruttamento brevettato di amebe, annuncia di aver ricevuto il primo ordine dal suo partner Koppert, leader mondiale del biocontrollo. Amoéba diventa così una vera e propria società commerciale, le cui attività di biocontrollo sono ormai strutturate attorno alla sua controllata Green 4 Agro, diretta da Jean-Marc PETAT, ex amministratore della Società ed esperto del settore.

Un primo ordine che apre una nuova fase della storia di Amoéba

Le prime consegne di questo ordine, che si inserisce nell'ambito dell'accordo di distribuzione firmato con Koppert a giugno 2025 relativo alle viti e alle colture orticole in 18 paesi europei e negli Stati Uniti, saranno effettuate a partire dal mese di aprile 2026.

In un contesto caratterizzato da un'accelerazione sul fronte normativo, in particolare con le richieste formulate dalle filiere agricole per ottenere autorizzazioni in deroga all'immissione in commercio per l’uso di AXPERA e l’ingresso nell'ultima fase per l’autorizzazione definitiva all'immissione in commercio di AXPERA in Francia1, questo ordine consentirà di costituire le scorte necessarie per soddisfare le prime richieste in Francia, Italia e Paesi Bassi. Amoéba conferma così la sua capacità di supportare le crescenti esigenze dei professionisti per le sue soluzioni per aiutarli a far fronte alle malattie fungine.

Amoéba e Koppert confermano quindi le prospettive promettenti della loro partnership, in continuità con il lancio avvenuto a inizio anno di TIAGAN, nome commerciale della soluzione di Amoéba e destinato al mercato viticolo. Le due società proseguono la fase di lavoro congiunto al fine di determinare le migliori offerte per affrontare i diversi mercati coperti nell'ambito del loro accordo.





Per l'occasione Martin KOPPERT, Direttore commerciale di Koppert, ha dichiarato: «Siamo molto soddisfatti dell'inizio della nostra collaborazione con Amoéba. Il loro biofungicida ha caratteristiche davvero uniche, in grado di fornire ai professionisti risposte concrete e rispettose dell'ambiente. Abbiamo adottato un approccio graduale per individuare bene i territori e le culture a cui ci rivolgeremo in via prioritaria prima di passare a una scala superiore. L’elaborazione e poi la presentazione a gennaio di TIAGAN, il nostro prodotto destinato ai professionisti della vigna, illustra perfettamente questo approccio e gli inizi fruttuosi della nostra collaborazione. »

L’attività di biocontrollo è strutturata attorno alla controllata Green 4 Agro

Mentre Amoéba diventa ufficialmente una società commerciale, l'azienda ora struttura le sue attività nel settore agricolo attorno alla sua controllata Green 4 Agro2, dedicata alla commercializzazione e allo sviluppo dei suoi biofungicidi e biostimolanti. Il suo capitale è detenuto al 100% da Amoéba.

Green 4 Agro è diretta dal 1° marzo 2026 da Jean-Marc PETAT, che è stato amministratore di Amoéba fino al 28 febbraio 2026. Vanta una solida esperienza nel settore agricolo e del biocontrollo, maturata in quasi 30 anni all'interno del Gruppo BASF, uno dei leader mondiali nella protezione delle colture.

Jean-Marc PETAT, Direttore generale di Green 4 Agro, dichiara: «Questo primo ordine ricevuto testimonia il carattere promettente della nostra partnership con Koppert, con cui lavoriamo in stretta collaborazione in un clima di fiducia. Il successo di questo primo passo è un'ottima notizia per i nostri futuri sviluppi commerciali con Koppert. Non vediamo l'ora di rispondere alle richieste dei professionisti e delle filiere agricole, che operano in un ambiente normativo sempre più restrittivo e che ci dimostrano ogni giorno il loro interesse per la nostra soluzione in Europa e in altri paesi. »





Informazioni su Amoéba:

Creata nel 2010, Amoéba è una greentech con sede a Chassieu (Lione, Francia) che ha l'ambizione di diventare un importante attore del trattamento del rischio microbiologico a partire dallo sfruttamento brevettato di amebe nei settori della protezione delle piante e della cosmetica.

Disponendo di un know-how unico al mondo protetto da numerosi brevetti, Amoéba è oggi l'unica azienda autorizzata a sfruttare industrialmente l’ameba Willaertia per applicazioni in biocontrollo e cosmetica. A conoscenza della Società, è anche l'unica azienda in grado di assicurarne la produzione su scala industriale in volumi compatibili con applicazioni commerciali, al fine di proporre una valida alternativa ai prodotti chimici oggi largamente utilizzati.





Amoéba si concentra attualmente sul mercato mondiale del biocontrollo per la protezione delle piante e sul mercato della cosmesi. Poiché la commercializzazione dei prodotti fitosanitari è soggetta all'ottenimento delle autorizzazioni normative locali, la Società ha condotto le necessarie procedure normative e presentato i fascicoli di omologazione in Europa e negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la sostanza attiva, ha già ottenuto nel 2022 l’approvazione negli Stati Uniti e il parere positivo e definitivo dell'EFSA in Europa. L’omologazione del prodotto è stata ottenuta nel 2025 per gli Stati Uniti ed è attesa nel 2026 in Francia e poi in altri paesi europei destinatari.

Per quanto riguarda l’applicazione cosmetica, quest'ultima non richiede l'approvazione preventiva di un'autorità competente in Europa e negli Stati Uniti. L’ingrediente cosmetico è già inserito nell'elenco INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) aprendo la strada alla sua commercializzazione in tutto il mondo tranne che in Cina dove è richiesta l'omologazione locale.

Amoéba è una società quotata su Euronext Growth (ALMIB). La Società fa parte della rete Bpifrance Excellence ed è ammissibile al piano PEA-PME (un piano di risparmio azionario per le PMI). Maggiori informazioni su www.amoeba-nature.com



Avvertenza

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali relative ad Amoéba che si basano sulle nostre attuali stime e ipotesi e sulle informazioni attualmente a nostra disposizione. Amoéba, tuttavia, non fornisce alcuna garanzia in merito alla realizzazione delle previsioni espresse in queste dichiarazioni previsionali che sono soggette a rischi, tra cui quelli descritti nel Documento di registrazione universale di Amoéba depositato presso l’Autorità dei mercati finanziari il 17 aprile 2025 con il numero D.25-0281 e disponibile sul sito Internet di Amoéba (www.amoeba-nature.com). Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato sono inoltre soggette a rischi sconosciuti ad Amoéba o che Amoéba non considera significativi a tale data. La realizzazione di tutti questi rischi, o parte di essi, potrebbe comportare una differenza significativa dei risultati effettivi, delle condizioni finanziarie, delle prestazioni o delle realizzazioni di Amoéba rispetto ai risultati, alle condizioni finanziarie, alle prestazioni o alle realizzazioni espressi in queste dichiarazioni.







1 Vedere il comunicato stampa del 23 febbraio 2026.

2 Vedere il comunicato stampa del 15 ottobre 2025.





