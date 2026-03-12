Chassieu, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amoéba ontvangt zijn eerste bestelling van Koppert en laat zien dat het een commercieel bedrijf is geworden

Chassieu (Frankrijk), 11 maart 2026 – 18.00 uur - Amoéba (FR0011051598 - ALMIB), een industrieel greentech-bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van natuurlijke microbiologische oplossingen op basis van het gepatenteerde gebruik van amoeben, kondigt aan dat het de eerste bestelling ontvangen heeft van zijn partner Koppert, wereldleider op het gebied van biocontrole. Amoéba wordt zo een echt commercieel bedrijf, waarvan de biocontrole-activiteiten vanaf nu georganiseerd worden door zijn dochteronderneming Green 4 Agro onder leiding van Jean-Marc PETAT, voormalig bestuurder van het Bedrijf en expert in de sector.

Een eerste bestelling die een nieuwe fase inleidt van de geschiedenis van Amoéba

De eerste leveringen van deze bestelling, die deel uitmaakt van de distributieovereenkomst die in juni 2025 met Koppert is ondertekend en betrekking heeft op de wijnbouw en op groentegewassen in 18 Europese landen en de Verenigde Staten, zullen vanaf april 2026 plaatsvinden.

In een context die wordt gekenmerkt door een versnelling op regelgevingsgebied, met in het bijzonder de verzoeken van de landbouwsectoren om uitzonderlijke handelsvergunningen te verkrijgen voor het gebruik van AXPERA, en nu de laatste fase is ingegaan voor de definitieve handelsvergunning van AXPERA in Frankrijk1, kunnen dankzij deze bestelling de voorraden worden opgebouwd die nodig zijn om aan de eerste verzoeken in Frankrijk, Italië en Nederland te voldoen. Amoéba bevestigt hiermee dat het bedrijf in staat is om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van professionals naar zijn oplossingen om hen te helpen bij het bestrijden van schimmelziekten.

Amoéba en Koppert bevestigen zo de veelbelovende vooruitzichten van hun partnerschap. Dit geldt ook voor TIAGAN, de commerciële naam van Amoéba's oplossing voor de wijnbouwsector die begin dit jaar gelanceerd werd. Beide bedrijven zetten hun gezamenlijke werk voort om het beste aanbod te bepalen voor de verschillende markten die onder hun overeenkomst vallen.





Naar aanleiding hiervan zei Martin KOPPERT, commercieel directeur van Koppert: "We zijn zeer tevreden met het begin van onze samenwerking met Amoéba. Hun biofungicide heeft echt unieke eigenschappen en zal professionals concrete en milieuvriendelijke oplossingen bieden. We hebben gekozen voor een geleidelijke aanpak om ons te richten op de regio’s en gewassen die prioriteit krijgen, voordat we zullen opschalen. De ontwikkeling van TIAGAN, ons product voor professionals in de wijnbouw, en de presentatie ervan in januari, illustreert perfect deze aanpak en de geslaagde start van onze samenwerking. "

De biocontrole-activiteit wordt georganiseerd door de dochteronderneming Green 4 Agro

Terwijl Amoéba zo officieel een commercieel bedrijf wordt, worden zijn activiteiten in de landbouwsector nu georganiseerd door zijn dochteronderneming Green 4 Agro2, die zich toelegt op de commercialisering en ontwikkeling van zijn biofungiciden en biostimulanten. Het kapitaal is voor 100% in handen van Amoéba.

Green 4 Agro staat sinds 1 maart 2026 onder leiding van Jean-Marc PETAT, die tot 28 februari 2026 bestuurder was van Amoéba. Hij heeft ruime ervaring in de agrarische sector en op het gebied van biocontrole, die hij gedurende bijna 30 jaar opgedaan heeft in de BASF-groep, een van de wereldleiders in de gewasbescherming.

Jean-Marc PETAT, algemeen directeur van Green 4 Agro: "Deze eerste bestelling is het bewijs van ons veelbelovende partnerschap met Koppert, met wie we in vertrouwen nauw samenwerken. Het succes van deze eerste stap is heel goed nieuws voor onze toekomstige commerciële ontwikkelingen met Koppert. We staan in de startblokken om te voldoen aan de vragen van professionals en landbouwsectoren, die te maken hebben met een steeds strengere regelgeving en die ons elke dag laten weten dat ze geïnteresseerd zijn in onze oplossing in Europa en in andere landen. "

Over Amoéba:

Amoéba werd opgericht in 2010 en is een greentech-bedrijf gevestigd in Chassieu (Lyon, Frankrijk) dat een belangrijke speler wil worden in de aanpak van microbiologische risico's op basis van het gepatenteerde gebruik van amoeben in de gewasbeschermings- en cosmeticasector.

Met een wereldwijde unieke knowhow die beschermd wordt door talrijke patenten, is Amoéba tegenwoordig het enige bedrijf dat in staat is om de Willaertia-amoebe industrieel te benutten voor biocontrole en cosmetische toepassingen. Voor zover bekend bij het Bedrijf, is Amoéba tevens het enige bedrijf dat in staat is om het op industriële schaal te produceren in volumes die compatibel zijn met commerciële toepassingen, om een goed alternatief te bieden voor de chemicaliën die tegenwoordig alom gebruikt worden.





Amoéba richt zich momenteel op de wereldwijde biocontrolemarkt voor gewasbescherming en op de cosmeticamarkt. Aangezien het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen afhankelijk is van het verkrijgen van lokale regelgevende vergunningen, heeft het Bedrijf de nodige regelgevingsprocedures gevolgd en registratieaanvragen ingediend in Europa en de Verenigde Staten. De werkzame stof heeft in 2022 al goedkeuring gekregen in de VS en een positief en definitief rapport van de EFSA in Europa ontvangen. Productgoedkeuring werd in 2025 verkregen in de Verenigde Staten en wordt in 2026 verwacht in Frankrijk en vervolgens in andere beoogde Europese landen.

Voor de cosmetische toepassing is er geen voorafgaande goedkeuring vereist van de bevoegde autoriteiten in Europa en de Verenigde Staten. Het cosmetische ingrediënt is al geregistreerd op de INCI-lijst (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) wat de weg vrijmaakt voor wereldwijde verkoop, behalve in China, waar lokale goedkeuring vereist is.

Amoéba is een bedrijf dat genoteerd staat op Euronext Growth (ALMIB). Het Bedrijf is lid van het Bpifrance Excellence-netwerk en komt in aanmerking voor de PEA-PME-regeling, een Frans aandelenspaarplan voor kleine en middelgrote ondernemingen. Meer informatie op www.amoeba-nature.com.

Contactpersonen:

Amoéba ACTUS finance & communication Droit Devant Algemeen directeur



Jean-François Doucet 04 26 69 16 00



jf.doucet@amoeba-





nature.com

Investor relations



Pierre Jacquemin-Guillaume



01 53 67 36 79



amoeba@actus.fr

Financiële



persrelaties



Serena Boni



04 72 18 04 92



sboni@actus.fr

Zakelijke persrelaties en



algemeen publiek



Laëtitia PINTO



07 64 83 39 85



pinto@droitdevant.fr





Waarschuwing

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot Amoéba, die gebaseerd zijn op onze huidige schattingen en veronderstellingen en op informatie die momenteel voor ons beschikbaar is. Amoéba geeft echter geen garantie met betrekking tot de verwezenlijking van de prognoses in deze toekomstgerichte verklaringen. Ze zijn onderhevig aan risico's, waaronder de risico's die beschreven staan in het Universele Registratiedocument van Amoéba, ingediend bij de Franse Autoriteit voor Financiële Markten op 17 april 2025 onder nummer D.25-0281 en beschikbaar op de website van Amoéba (www.amoeba-nature.com). Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn ook onderhevig aan risico's die Amoéba niet kent of die Amoéba op die datum niet als belangrijk beschouwt. Het optreden van alle of een deel van deze risico's kan ertoe leiden dat de werkelijke resultaten, financiële omstandigheden, prestaties of realisaties van Amoéba aanzienlijk verschillen van de resultaten, financiële omstandigheden, prestaties of realisaties die in deze verklaringen worden uitgedrukt.







1 Zie persbericht van 23 februari 2026.

2 Zie persbericht van 15 oktober 2025.





Bijlage