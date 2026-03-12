Avis aux médias : L’honorable Mélanie Joly va faire une annonce de soutien financier en appui aux infrastructures de recherche

SHERBROOKE, Québec, 12 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fondation canadienne pour l’innovation

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, annoncera un investissement dans les infrastructures de recherche.

La ministre Joly sera accompagnée de Sylvain Charbonneau, président-directeur général de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), et du professeur Jean-Pierre Perreault, recteur de l'Université de Sherbrooke.

La ministre répondra aux questions des médias après l'annonce.

Date : vendredi 13 mars 2026

Heure : 12 h (HAE)

Lieu : Sherbrooke (Québec)

Les membres des médias souhaitant participer en personne à l'événement doivent confirmer leur présence par courriel à la spécialiste des relations médiatiques de la FCI : sara.frizzell@innovation.ca.

Renseignements

Sara Frizzell

Spécialiste des relations médiatiques et des médias sociaux

Fondation canadienne pour l’innovation

613 943-2580

sara.frizzell@innovation.ca

Relations médiatiques

Innovation, science et développement économique Canada

media@ised-isde.gc.ca Gabrielle Landry

Directrice adjointe, relations avec les médias

Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Gabrielle.landry@ised-isde.gc.ca

