Sampo Oyj, pörssitiedote, 12.3.2026 klo 17.10

Sammolle uusi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä vuosille 2026-2028

Sampo Oyj:n hallitus on tänään päättänyt suoriteperusteisen pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän käyttöönotosta konsernin johtoryhmälle (konsernijohtaja mukaan lukien) sekä Sampo-konsernin muulle ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmä on rakenteeltaan samankaltainen kuin Sammossa vuosina 2024 ja 2025 käyttöönotetut pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät.

Sampo pyrkii varmistamaan, että johdon kannustimet tukevat osakkeenomistajien etuja ja konsernin strategiaa. Pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään 2026 (LTI 2026) osallistuu noin sata (100) ylimmän johdon henkilöä ja avainhenkilöä, mukaan lukien konsernijohtaja sekä konsernin johtoryhmän muut jäsenet, joiden työsuorituksella ja osaamisella on suora vaikutus Sampo-konsernin operatiiviseen suorituskykyyn ja strategiaan. Sammon hallituksen jäsenet eivät kuulu järjestelmän piiriin.

Suoriteperusteisten kannustinyksiköiden enimmäismäärä on 1 960 000, ja niitä myönnetään osallistujille vuonna 2026. Kannustinjärjestelmän perusteella voidaan myöntää suoriteperusteisia kannusteyksiköitä konsernijohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille enintään yhteensä 623 441 sekä muulle ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille enintään 1 336 559. Suoriteperusteisilla kannusteyksiköillä on kolmivuotinen ansaintajakso, joka kattaa toimintavuodet 2026–2028, minkä jälkeen niihin sovelletaan lykkäystä Sampo-konsernia koskevan sääntelyn mukaisesti.

Kannustinjärjestelmän maksimipalkkion saavuttamiseksi vaaditaan erinomaista taloudellista ja operatiivista suoritusta. Suoritusarvio perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin:

Suhteellinen osakkeen kokonaistuotto

Oikaistu absoluuttinen osaketuotto

Underwriting-tuloksen kehitys

Vastuullisuusperiaate: Tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (Science Based Targets) kehittämiseen, käyttöönottoon ja tuloksiin liittyvät konsernin ja tytäryhtiöiden tasapainotetut mittaristot (balanced scorecards).

Lisäksi suoriteperusteisten kannusteyksiköiden arvo muuttuu ansaintajakson aikana Sammon A-osakkeen kurssikehityksen mukaisesti.

Palkkio maksetaan käteiskorvauksena. Lykkäyssäännön alaisina olevat osallistujat ovat velvollisia ostamaan Sammon A-osakkeita 50 prosentilla palkkiosta, joka jää jäljelle verojen vähentämisen jälkeen. Lykkäysaika on kolme vuotta, ja hallitus suorittaa riski- ja compliance-arvioinnin ennen osakkeiden vapauttamista osallistujille.

Kannustinjärjestelmä LTI 2026:n arvioitu kokonaisarvo on noin 39 miljoonaa euroa, olettaen että osallistujille myönnetään enimmäismäärä suoriteperusteisia kannusteyksiköitä ja että Sammon A-osakkeen hinta nousee 50 prosenttia 1.1.2026 tasosta. Kannustinjärjestelmän yhteenveto on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/kannustimet.

Sampo Oyj:n pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät on suunniteltu houkuttelemaan ja sitouttamaan erittäin päteviä ja hyvin suoriutuvia henkilöitä, joilla on kyky, kokemus ja taito toteuttaa Sammon pitkäaikaista strategiaa ja luoda osakkeenomistajille arvoa varmistaen samalla vastuulliset liiketoimintakäytännöt ja konsernin pitkän aikavälin taloudellisen vakauden.

