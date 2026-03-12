Pranešimas apie vadovo sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

 AB Artea bankas

AB Artea bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Artea bankas gavo su vadovu glaudžiai susijusių asmenų pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).

Papildoma informacija: 
Tomas Varenbergas 
Finansų tarnybos vadovas 
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447

Priedai


Attachments

Tesonet pranesimas apie su VPEA susijusio asmens sandori (Willgrow) Tesonet pranesimas apie su VPEA susijusio asmens sandorius Vadovu sandoris_Invalda INVL_ROE1L pardavimo sutartis
