Pranešimas apie vadovo sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

AB Artea bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.
AB Artea bankas gavo su vadovu glaudžiai susijusių asmenų pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447
Priedai
- Tesonet pranesimas apie su VPEA susijusio asmens sandori (Willgrow)
- Tesonet pranesimas apie su VPEA susijusio asmens sandorius
- Vadovu sandoris_Invalda INVL_ROE1L pardavimo sutartis