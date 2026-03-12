Tilkynning um útboð ríkisvíxla - RIKV 26 0618 - RIKV 26 0916

|Flokkur
|RIKV 26 0618
|RIKV 26 0916
|ISIN
|IS0000038966
|IS0000038974
|Gjalddagi
|18.06.2026
|16.09.2026
|Útboðsdagur
|16.03.2026
|16.03.2026
|Uppgjörsdagur
|18.03.2026
|18.03.2026
Á útboðsdegi, milli kl. 10:30 og 11:00, fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins á ríkisvíxlum í þeim flokkum, með þeim ISIN númerum og með þeim gjalddögum sem fram koma í töflunni hér að ofan. Greiðslur fyrir ríkisvíxlana þurfa að berast Seðlabankanum fyrir kl. 14:00 á uppgjörsdegi og verða bréfin afhent rafrænt sama dag.
Að öðru leyti er vísað til almennrar lýsingar íslenskra ríkisvíxla og almennra útboðsskilmála á heimasíðu Lánamála ríkisins.
Nánari upplýsingar veitir Oddgeir Gunnarsson, Lánamálum ríkisins í síma 569 9635.