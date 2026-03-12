ZenaDrone de ZenaTech anuncia la presentación de una patente para su sistema de defensa marítima que combina el dron interceptor ZenaDrone 2000 y la estación marina autónoma IQ Glider

VANCOUVER, British Columbia, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia que su filial ZenaDrone ha presentado una solicitud provisional de patente para su sistema de defensa marítima con drones que combina el dron interceptor marítimo ZenaDrone 2000 y la estación marina autónoma de lanzamiento y repostaje IQ Glider. La solicitud de patente cubre la arquitectura del sistema contra UAS de la empresa, diseñada para permitir una intercepción persistente de drones basada en embarcaciones, capaz de detectar, enfrentar e interceptar de forma autónoma múltiples amenazas aéreas no tripuladas entrantes. La patente provisional fue presentada ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y representa el primer paso para construir una cartera defendible de propiedad intelectual para el sistema de defensa marítima de la empresa.

“Proteger nuestra propiedad intelectual es un componente crítico de nuestra estrategia a largo plazo y del éxito continuo de la empresa”, afirmó Shaun Passley, PhD, CEO de ZenaTech. “Esta presentación de patente ayudará a crear una amplia cartera de propiedad intelectual en torno a este programa y a posibles programas futuros. A medida que la guerra con drones continúa evolucionando, proteger las tecnologías centrales detrás de nuestros sistemas de defensa de próxima generación es esencial. Con un programa deliberado de presentación de patentes, nuestro objetivo es asegurar una posición defendible en torno a las tecnologías que creemos que serán fundamentales para la defensa marítima autónoma. Estas soluciones están diseñadas para la nueva era de la guerra asimétrica, donde la economía de misiles de millones de dólares enfrentados a un enjambre de drones baratos ya no es viable.”

La solicitud de patente cubre el dron interceptor ZenaDrone 2000, así como la arquitectura integrada del sistema que permite la estación marina IQ Glider, diseñada para lanzar y repostar de forma autónoma múltiples drones interceptores ZenaDrone 2000 desde una embarcación marítima. Alcanzar el estatus de patente pendiente es el inicio de la creación de una barrera defendible de propiedad intelectual en torno al sistema combinado ZenaDrone 2000 e IQ Glider.

Operando drones interceptores ZenaDrone 2000 en un relevo continuo lanzado desde la estación marina IQ Glider, el sistema está diseñado para proporcionar cobertura constante de intercepción aérea capaz de detectar, rastrear e interceptar múltiples drones entrantes o amenazas de enjambres de drones. Se espera que los elementos clave del sistema incluyan secuencias autónomas de acoplamiento y repostaje, operaciones de relevo con múltiples drones que permiten cobertura ininterrumpida, y capacidades de navegación y enfrentamiento de amenazas impulsadas por inteligencia artificial diseñadas para operar en entornos complejos o sin GPS.

Tanto el IQ Glider como el dron interceptor ZenaDrone 2000 se encuentran actualmente en desarrollo activo. El prototipo ZenaDrone 2000 propulsado por gas se encuentra en la etapa de diseño y desarrollo, con pruebas previstas antes de finalizar el año. El IQ Glider se está desarrollando en paralelo como la infraestructura dedicada de lanzamiento y repostaje para las operaciones de flota de ZenaDrone 2000. ZenaTech proporcionará actualizaciones sobre los hitos de desarrollo del sistema combinado, los calendarios de pruebas de prototipos, actualizaciones de patentes y la interacción con clientes del sector defensa a medida que se alcancen.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con IA, Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el fin de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y topografía para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de seguridad pública, gubernamental e industrial, y con drones implementados en estos y otros sectores como agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech contribuye a impulsar la velocidad, la precisión y el ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red global de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creada originalmente para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado hacia soluciones de drones multifuncionales para aplicaciones de topografía, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa.

Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos y aplicaciones críticas de transporte de carga en campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para gestión de inventarios y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, el IQ Square es un dron de exterior diseñado para lavado a presión e inspecciones en los sectores comercial y gubernamental, y el IQ Quad se utiliza para levantamientos topográficos.

Contactos para más información:

Empresa, inversionistas y medios de comunicación:

Inversionistas:

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones, el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la administración y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "hará", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otros, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; las expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluyendo sus productos de drones ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano; la capacidad de ZenaTech para desarrollar productos para los mercados actualmente contemplados; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones, así como los riesgos de ejecución; las expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la emisión de capital o compromisos de deuda; el capital de inversión y la participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; los cambios en los mercados objetivo; la incertidumbre en los mercados; la capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; la gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); la infracción de patentes; litigios; leyes y regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech; y otros riesgos e incertidumbres relacionados descritos bajo el título “Factores de Riesgo” en los Formularios F-1, 20-F y otros informes presentados por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”), disponibles a través de EDGAR en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la ley aplicable. Esta información prospectiva representa el mejor juicio de la administración basado en la información disponible en la actualidad. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados futuros reales pueden diferir sustancialmente. ‎‎‎En consecuencia, se recomienda a los lectores no confiar indebidamente en las declaraciones o información prospectivas.‎