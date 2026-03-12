Lassila & Tikanoja Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.3.2026

Lassila & Tikanoja Oyj, PÖRSSITIEDOTE, 12 Maaliskuuta 2026 KLO 18.30
    
    
Lassila & Tikanoja Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.3.2026 
    
Helsingin Pörssi   
    
Päivämäärä12.3.2026  
PörssikauppaOsto  
OsakelajiLASTIK  
Osakemäärä12 000osaketta 
Keskihinta/ osake             7,7040EUR 
Kokonaishinta92 448,00EUR 
    
    
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 12.3.2026 
tehtyjen kauppojen jälkeen: 77 712 kpl.  
    
Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 
N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun  
asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.  
    
    
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta  
    
Nordea Pankki Oyj   
    
Sami HuttunenIlari Isomäki  
    
Lisätietoja:   
Hilppa Rautpalo   
Johtaja, lakiasiat, HR ja EHSQ  
puh. +358 10 636 2810   
    
Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut
vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa
kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja
ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on
vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien
käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä
Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä. 
    
www.lt.fi   


LASTIK 12.3 trades
