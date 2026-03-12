DĖL VERSLO CENTRO „SĄVARŽĖLĖ“ STATYBOS UŽBAIGIMO

UAB „Kvartalas“, juridinio asmens kodas 305475438, registruotos buveinės adresas Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, informuoja, kad verslo centro „Sąvaržėlė“, esančio adresu Konstitucijos pr. 14A, Vilnius, pastato (unikalus Nr. 4400-6487-5418) statyba yra užbaigta, o 100 proc. pastato baigtumas įregistruotas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.
Šis žingsnis žymi svarbų „Sąvaržėlės“ projekto įgyvendinimo etapą.
Emitento vardu:
Marius Žemaitis
Direktorius
Marius.zemaitis@lordslb.lt