Sword Group adapte sa stratégie dans un marché transformé par l’Intelligence Artificielle

Dans le cadre de la réunion financière (SFAF) organisée ce jour, Sword Group a présenté sa vision et ses orientations stratégiques dans un environnement marqué par l’accélération des technologies d’intelligence artificielle et leur impact transformateur sur les métiers.



Consolider nos expertises IA

Le Groupe a réaffirmé sa volonté d’adapter en continu ses expertises aux nouveaux enjeux liés à l’IA. Cette évolution se traduit par le renforcement de nos compétences sur l’ensemble de nos domaines à forte valeur ajoutée :

• Data Management, pilier essentiel à l’alimentation et à la performance des modèles intelligents,

• Cloud Computing, socle indispensable à la scalabilité et à la résilience des solutions,

• Cybersécurité, devenue incontournable dans un contexte de menaces toujours plus sophistiquées,

• Gouvernance, garantissant la maîtrise, la conformité et l’efficacité des systèmes d’information.



Concentrer nos efforts sur des projets à fort retour sur investissement

Dans un marché en pleine transformation, Sword Group poursuit une stratégie résolument orientée vers les projets générateurs de ROI pour ses clients.

Cette approche repose sur :

• L’identification de projets à forte valeur opérationnelle,

• Une méthodologie d’exécution éprouvée et rigoureuse,

• Un accompagnement permettant de maximiser l’impact concret des technologies d’IA sur les métiers.



Renforcer nos partenariats clients au travers de nos expertises et de nos engagements forfaitaires

Le Groupe intensifie ses collaborations avec ses clients à travers :

• Des missions de conseil spécialisé,

• Des projets au forfait, structurants et porteurs d’innovation.

Cette dynamique favorise une coopération renforcée, permettant une maîtrise optimale des coûts, des délais et de la qualité des résultats.

Cap sur 2026 : confiance dans le business plan et investissements IA

Sword Group a réaffirmé sa confiance dans l’atteinte de son business plan 2026, portée par une dynamique commerciale solide et par la cohérence de son modèle opérationnel.

Parallèlement, le Groupe prépare l’avenir grâce à un plan d’investissement structuré dans les technologies d’intelligence artificielle, moteur essentiel de croissance pour les prochaines années.



Une approche rigoureuse et sélective des opportunités de croissance externe

Enfin, Sword Group reste attentif aux opportunités d’acquisition susceptibles de soutenir son développement, tout en maintenant une approche prudente, sélective et strictement alignée avec sa stratégie et ses ambitions de long terme.

A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 600+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

