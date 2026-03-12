Félagsbústaðir hf.: Ársreikningur 2025
Stjórn Félagsbústaða hf. samþykkti ársreikning félagsins fyrir árið 2025 á fundi sínum í dag 12. mars.
Hagnaður vegna hækkunar á eignasafni
Hagnaður félagsins á árinu nam 7.662 m.kr. og er hann tilkominn vegna hækkunar á virði fasteignamats eigna félagsins. Hagnaðurinn verður ekki innleystur nema með eignasölu.
Sjóðstreymi Félagsbústaða sýnir að veltufé frá rekstri var 1.756 m.kr. samanborið við 1.654 m.kr. árið áður. Afborganir langtíma lána námu 1.663 m.kr. Helstu kennitölur reikningsins eru:
- Rekstrartekjur ársins námu 7.437 m.kr.
- Þar af námu leigutekjur 6.869 m.kr.
- Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu (EBITDA) nam 3.182 m.kr. eða 42,8% af rekstrartekjum
- Heildarhagnaður nam 7.662 m.kr.
- Veltufé frá rekstri nam 1.756 m.kr.
- Handbært fé frá rekstri nam 1.392 m.kr.
- Bókfært virði fjárfestingareigna nam 174.130 m.kr.
- Matshækkun fjárfestingareigna í rekstrarreikningi nam 8.246 m.kr.
- Vaxtaberandi skuldir námu 63.774 m.kr.
- Eiginfjárhlutfall nam 53,5%.
- Vegnir verðtryggðir vextir námu 2,41%.
- Nýtingarhlutfall eigna nam 97,3%.
Rekstur og afkoma
Rekstrartekjur Félagsbústaða á árinu 2025 námu 7.437 m.kr., er það aukning um 5,1% milli ára sem skýrist af hækkun leiguverðs vegna verðlagsbreytinga og 1,5% leiguverðshækkun umfram verðlag sem kom til framkvæmda í júní 2025. Rekstur og viðhald eigna hækkar um 112 m.kr. eða um 3,3% á milli ára. Rekstrarhagnaðarhlutfall (EBITDA%) er 42,8% samanborið við 42,0% fyrir árið 2024.
Efnahagur
Heildareignir félagsins námu 175.827 m.kr. í lok árs en þær jukust um 8,1% frá ársbyrjun. Fjárfestingareignir jukust um 8,0% eða 12.889 m.kr., fjárfest var fyrir 4.073 m.kr. en matsbreyting og breyting leigueigna nam 8.816 m.kr. Heildar skuldir og skuldbindingar nema 81.739 m.kr. og hækkuðu um 5.471 m.kr. á árinu. Eigið fé hækkaði um 8,9% á tímabilinu. Eiginfjárhlutfall í lok árs nam 53,5% en 53,1% í lok árs 2024.
Þróun eignasafns
Á árinu fjárfesti félagið í 56 nýjum íbúðum, þar af 16 sérstaklega ætluðum fötluðu fólki. Alls voru keyptar 39 íbúðir á grundvelli kaupréttar.
Formleg afhending íbúðakjarnans við Brekknaás fór fram í lok árs og uppbygging hélt áfram við Nauthólsveg 83, auk undirbúnings við Stekkjarbakka og Hverafold.
Seldar voru 6 fasteignir, fyrir alls 346 m.kr., sem ekki féllu vel að starfsemi þess. Eignasafn Félagsbústaða í lok árs taldi alls 3.177 leigueiningar. Til viðbótar er félagið með í umsjá sinni 106 leigueiningar í eigu þriðja aðila.
Fjármögnun
Félagsbústaðir eru með skráð skuldabréf í Kauphöll Íslands og fylgja þeim reglum sem gilda um skráð félög. Samþykktir félagsins kveða einnig á um fyrirkomulag ýmissa þátta í starfseminni og eru þær aðgengilegar á vefsíðu þess ásamt þeim lögum sem gilda um félagið.
Félagið fjármagnaði sig með lánum frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun á árinu að fjárhæð 3.140 m.kr. Skuldabréfaflokkurinn FEL 04 1 var greiddur upp á árinu en uppgreiðsla hans nam 319 m.kr. Nettó lántaka á árinu var því um 2.821 m.kr.
Á árinu gerði félagið samninga um stofnframlög við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Jöfnunarsjóð sveitarfélaga og Reykjavíkurborg vegna kaupa og nýbygginga sem námu 870 m.kr. Stofnframlög fjármagna almennt 30% til 34% af stofnvirði nýkeyptra eða nýbyggðra eigna og eru færð sem skuldbinding í efnahag félagsins. Skuldbindingin er uppreiknuð með sömu aðferðafræði og matsbreyting fjárfestingareigna. Skuldbindingin kemur til greiðslu í formi skuldabréfs þegar önnur fjármögnun vegna kaupa eða bygginga hefur verið uppgreidd.
Sjálfbærni
Félagsbústaðir gefa út í annað skipti samþætta ársskýrslu sem samanstendur af þremur þáttum; yfirlit yfir rekstur, sjálfbærniyfirliti og ársreikningi. Við gerð sjálfbærniyfirlits Félagsbústaða var litið til Corporate Sustainability Reporting Directive eða CSRD og leiðbeininga evrópska sjálfbærni-skilastaðalsins European Sustainability Reporting Standards (ESRS), þó að Félagsbústaðir falli ekki undir gildissvið þeirra að svo stöddu.
Sjálfbærni er samofin tilgangi og grunnrekstri Félagsbústaða. Félagið bætir ekki sjálfbærni ofan á hefðbundinn rekstur, heldur felst sjálfbærnin í starfseminni sjálfri. Á grundvelli tvíþátta mikilvægisgreiningar sem ítruð var á árinu 2025 hafa verið skilgreindir níu efnislegir sjálfbærniþættir sem spanna umhverfismál, félagslega þætti og stjórnarhætti. Þar á meðal eru loftslagsbreytingar og orkumál, vinnuaðstæður og jafnrétti starfsfólks, áhrif á samfélagið, félagsleg aðlögun leigjenda, fyrirtækjamenning, pólitísk aðkoma og samskipti við birgja.
Viðskiptalíkan félagsins byggir á því að tryggja framboð á öruggu og viðráðanlegu félagslegu leiguhúsnæði í Reykjavík. Sjálfbærnin er þannig samþætt rekstrinum frá grunni en fjárhagsleg sjálfbærni er forsenda þess að félagið geti sinnt samfélagslegu hlutverki sínu til lengri tíma. Starfsemin tengist beint heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna nr. 11 um sjálfbærar borgir og samfélög og nr. 10 um aukinn jöfnuð. Félagið stuðlar að almennum aðgangi að fullnægjandi húsnæði á viðráðanlegu verði og jafnar um leið aðgengi að húsnæði óháð fjárhagsstöðu.
Leiguverð Félagsbústaða nam 64,3% af markaðsverði á árinu 2025 og íbúðir félagsins eru í öllum tíu borgarhlutum Reykjavíkur. Alls fengu 239 einstaklingar og fjölskyldur nýja úthlutun á félagslegu leiguhúsnæði, sem er aukning um tæplega 20% frá fyrra ári. Munurinn á leiguverði félagsins og almennum markaði jafngildir milljarða króna árlegri tilfærslu sem dregur beint úr ójöfnuði í aðgengi að húsnæði í borginni.
Nýr íbúðakjarni félagsins við Háteigsveg 59 hlaut viðurkenninguna „Grænu skófluna 2025" á degi grænnar byggðar fyrir framúrskarandi verk á sviði vistvænnar mannvirkjagerðar. Kolefnisspor hússins er um 50% lægra en sambærilegrar byggingar og verkefnið sýnir að unnt er að draga verulega úr umhverfisáhrifum nýbygginga samhliða alhliða hönnun og aðgengi fyrir alla.
Á árinu var unnið markvisst að uppfærslu stefna, verklagsreglna og innviða á sviði sjálfbærnimála í takt við breytingar á regluumhverfi sjálfbærniskýrslugerðar í Evrópu og á Íslandi. Á árinu 2026 verður haldið áfram á þeirri braut með endurmótun stefna, mati á þróun mælanlegra markmiða og frekari samþættingu sjálfbærnimála við daglegan rekstur.
Nánari upplýsingar veitir:
Sigrún Árnadóttir, framkvæmdastjóri, sigrun@felagsbustadir.is, sími 520 1500
